Jihlavští hokejisté si oddechli. Po pěti zápasech jdou v play off dál

Dukla ve čtvrtfinále Chance ligy přehrála Litoměřice 4:1 na zápasy. I když ...

Sami jihlavští hráči přiznali, že soupeř, kterého po základní části od prvního celku tabulky dělila propast 27 bodů a jenž si vyřazovací část zajistil až v posledním kole, Duklu nečekaně potrápil.

„Soupeř byl určitě nepříjemný, možná jsme to tak náročné ani nečekali,“ uznal jihlavský útočník Adam Zeman.

Mladý tým z Ústeckého kraje, který se spoléhal na pomoc tří veteránů – sedmatřicetiletého obránce Aleše Pavlase, třiatřicetiletého útočníka Petera Jánského a třicetiletého forvarda Martina Kadlece – vsadil na nasazení a bojovnost.

„Litoměřice hrály fakt dobře, vůbec nám to neulehčovaly. Hodně kousaly. Museli jsme se fakt vydat,“ ocenil soupeře Zeman.

Své také hrála psychika.

„Projevilo se to, že zatímco my jsme uspět museli, oni to jenom zkusili,“ uznal jihlavský kapitán Tomáš Čachotský. „Hráli uvolněněji, v tom to měli jednodušší. Místy to bylo vidět.“

Litoměřický Stadion dokázal favorita zaskočit především ve druhém duelu, v němž v Jihlavě nečekaně zvítězil 4:1 a srovnal sérii na 1:1. „Jsme rádi, že jsme to uhráli na pět zápasů. I když to tak ze začátku nevypadalo,“ oddechl si Zeman.

Sérii definitivně zlomil duel číslo tři, po kterém se Dukla znovu vrátila do vedení. „Ještě v 54. minutě jsme o gól prohrávali, ale vyrovnali jsme, dotáhli to do nájezdů a ty jsme vyhráli,“ popisuje Zeman. „To nás psychicky zvedlo a další zápasy jsme hráli uvolněněji.“

V play off jsou body důležitější

Jihlava se ve čtvrtfinále mohla opřít o parádní výkon třetího útoku ve složení Adam Zeman (3+4), Juraj Bezúch (4+2), Tomáš Jiránek (1+1). „S klukama jsme si sedli, dali jsme nejvíce gólů. Snad to tam bude pokračovat i dál,“ přeje si Zeman, který je zatím nejproduktivnějším hráčem týmu kouče Petra Vlka.

A to přitom sedmadvacetiletý útočník z posledních šesti utkání základní části hned pětkrát vyšel bez bodu. „Jestli jsem si schovával body na teď? Jo, je to možné. Přeci jen v play off jsou dvakrát důležitější,“ tvrdí Zeman s úsměvem.

„Něco mi tam napadlo, jsem za to rád. Snad to tak bude pokračovat,“ přeje si. „Ale hlavně jsem rád, že jsme postoupili jako tým. Doufám, že se nám bude dál dařit.“

Dobře si totiž uvědomuje, že zpáteční cesta do extraligy ještě může být dlouhá, klikatá a trnitá.