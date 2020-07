_____________________________________________________________

Než se pustíte do společného sportování, zvažte věk, velikost a fyzickou kondici pejska. „U některých věkových skupin, například u štěňat nebo psích seniorů, je doslova nevhodná přemíra pohybu. Naopak existují plemena, která ve středním věku bez sportu jen těžko vyčerpáte,“ vysvětluje Martin Kváš, odborník na výcvik a výživu psů. Pokud si nejste výběrem sportu vzhledem ke svému mazlíčkovi jistí, můžete se poradit s odborníky v poradně.

CANICROSS

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak každodenní pohyb promítnout do společné zábavy, je společná procházka. Ale abyste kladli vyšší nároky na kondici sebe i svého psa, vyzkoušejte canicross. Potřebujete k tomu jenom speciální vodítko, díky kterému budete mít psího kamaráda uvázaného u pasu a uvolníte si tak ruce k tempování při pohybu. Pro začátek střídejte rychlou chůzi a běh, budete tak mít možnost se vzájemně sladit. Stačí deset minut jít, pět minut běžet a tento cyklus opakovat třikrát za sebou. Společně tak strávíte tři čtvrtě hodiny v příjemném tempu. Postupně poměr chůze a běhu otáčejte ve prospěch běhu. Takovou aktivitu můžete realizovat prakticky s každým plemenem, které má rádo pohyb, jen dle jeho velikosti a fyzické kondice vybírejte vhodný terén a délku trasy.

BIKEJÖRING

Jestli jste si při vedení svého psa poněkud jistější, můžete vyzkoušet i bikejöring – tedy jízdu na kole se psem. Vašeho čtyřnohého kolegu samozřejmě čeká mnohem náročnější pohyb, proto dbejte na postupné přidávání délky trasy i na výběr náročnosti. Pokud společně vybudujete dobrou kondici, pes vás dokonce „potáhne“ k větším výkonům. Hodit se vám bude pružinový adaptér na vodítko, jenž se umisťuje na řídítka kola. Při běhu i jízdě na kole nezapomínejte, že pejsek bude při aktivnějším životním stylu o to víc potřebovat výživu bohatou na bílkoviny, antioxidanty a podporu kloubů a chrupavek. „Bikejöring je pro mě volnočasovým koníčkem, ale i životním stylem. Znamená to sice hodiny strávené na tréninku za jakéhokoli počasí a téměř každý volný víkend na závodech, ale když vidíte, jak jsou psi na startu natěšeni na běh, přenesou to na vás a vy si tak můžete užívat každou chvíli strávenou na trati s nimi,“ říká ambasadorka značky Fitmin Marie Ševelová.

AGILITY

Máte-li v okolí psí hřiště, můžete se svým chlupáčem vyzkoušet agility (pes překonává překážky dle pokynů). Tento sport – jak napovídá název – rozvíjí nejen agilitu (tedy aktivitu) psa, ale i poslušnost, vzájemné spojení a se správným pamlskem i společnou zábavu. Pokud v okolí nemáte psí hřiště, můžete využít odlehlou louku. Cvičit můžete přivolání a klasické povely jako „sedni“ nebo „lehni“, zdatnější mohou vyzkoušet i chůzi u nohy nebo povel „zůstaň“. Výcvik od A do Z a další inspiraci najdete zde.

Aby si s námi náš čtyřnohý chlupáč mohl co nejdéle užívat radostných chvil plných pohybu, vyplatí se mu občas dopřát preventivní kúru pomocí kloubní výživy. Při výběru kloubního doplňku je vhodné sledovat složení a zamyslet se nad použitím protizánětlivých složek, jako je např. methylsulfonylmethan (MSM) a boswellie u psů, kteří užívají kloubní doplněk pouze preventivně, nikoli z důvodu řešení problémů s pohybovým aparátem. Vhodné produkty najdete v galerii.