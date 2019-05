DERMACOL

Každá žena touží po pružném a pevném těle. K ideálním křivkám vám pomůže i nová řada tělové kosmetiky, která přináší vyvážený koktejl účinných látek působících právě na problematické partie ženského těla. Dermacol nabízí 4 druhy. Zpevňující a vypínající tělový balzám Fitness My Body, balzám proti celulitidě a striím Love My Body, zeštíhlující remodelační gel Slim My Body a zpevňující péče o dekolt a poprsí Push Up.

F&F



Pestrá, hravá, barevná a především zábavná - taková je nová kolekce plavek F&F pro nadcházející léto. Obléknout do plavek můžete i svého milého, pánská plavková kolekce se stala ideálním kandidátem pro „eco friendly“ linii. Modely jsou vyrobené ze 100% recyklovaných plastových lahví. Na jedny šortky připadlo přibližně 8 kusů, v celkovém přepočtu se tedy jedná o zhruba 2 miliony plastových lahví, které neskončily v oceánu, ale byly smysluplně znovu využité.

HELIOCARE

To musíte mít! Heliocare 360° Mineral Tolerance Fluid SPF 50, transparentní lehký fluid se zmatňujícím efektem a velmi vysokou komplexní ochranou před slunečním zářením (UVB/ UVA/ HEVis/ IR-A). Vhodný i pro velmi citlivou a problematickou pleť. Tento pomocník obsahuje unikátní přírodní filtr Fernblock bohatý na antioxidanty a vitaminy C i E, je voděodolný, neparfemovaný, bez parabenů a bez alkoholu.

NEOSTRATA

Máte citlivou pleť? Pak musíte vyzkoušet extra lehký a mírně tónovací fluidní fotoprotekci s vysokým SPF 50. NeoStrata Sheer Physical Protection SPF 50 obsahuje minerálními filtry, vitaminem E a výtažky ze zeleného čaje. Pokud ještě kosmetickou značku NeoStrata neznáte, jde o vysoce účinnou a funkční kosmetiku. Při pravidelném používání lze pozorovat viditelnou změnu vzhledu a kvality různých typů pleti.

BIOTHERM

Značka Biotherm je inspirovaná silou termálních pramenů, minerálů a dalších bioaktivních látek. Jedinečné složení produktů čerpá energii zejména z vody jako přírodního živlu, který stál na samém počátku života. Novinka Aquasource Concentrate Glow - gel na obličej, nabije pokožku energií a udrží ji hydratovanou po dobu 24 hodin. Aplikujte každý den jako první krok v péči o vaši pleť a vaše pleť vám poděkuje.

KNEIPP

Rychle se vstřebává, nezanechává lepivý pocit a ještě ke všemu se snadno nanáší - tělové mléko ve spreji s názvem Hebké tělo ve vteřině. Značka Kneipp přichází s novinkou, která vaši pokožku zanechá hebkou díky účínnému složení, které je bohaté na rostlinné oleje a avokádové máslo. Pokud by vás vůně citronové verbeny natolik uchvátila, můžete si dokoupit i krém na ruce, který se vám krásně vejde do kabelky.