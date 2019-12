Pořádek v duši

Nejen domácnost, ale i vaše tělo touží po úklidu. „Na konci roku máme skvělou příležitost odstranit mnoho věcí a s lehkostí vkročit do nové životní etapy,“ míní popularizátorka metody Feng-šuej Zuzana Adam. „Pokud dokážeme nejenom utřít prach, ale opravdu probrat věci a vyhodit, co je nefunkční, co nepoužíváme nebo co jsme dostali, aniž bychom o to stáli, úleva pro nás samotné a náš život bude citelná již brzy.“

Okna jsou základ

Právě u mytí oken se dostáváme k oblasti, kde není třeba lpět na dokonalosti. Vždyť máme záclony, žaluzie a minimálně v jedné z místností budou chtít děti pověsit do oken blikající kýč.

Vzhledem k tomu, že času před Vánoci není nazbyt (a snad ani žena, jež by chtěla jen pucováním oken strávit celý víkend), doporučujeme následující postup:

* Začněte rámy, které důkladně opláchněte vodou s kapkou univerzálního saponátu.

* Okna nemyjte speciálními přípravky, dělají na nich zbytečné šmouhy. Postačí jarová voda, jež dokáže s tabulemi divy.

* Do zdárného konce celek dovedete pomocí stěrky nebo obyčejné látkové pleny.

* Se záclonami a závěsy také není nutné přehnaně se trápit. Hoďte je do pračky na program syntetika, přidejte bělidlo a pověste hned po vyprání. Nejenže se celý byt či dům krásně provoní, ale záclony i rovnoměrně proschnou.

Pomooooc!

V obýváku na sedačce trávíme nejvíce času. Proto jí věnujte zvláštní péči. „Domácí čištění nedoporučuji, je dražší a nadělá více škody. Pokud se do toho pustíte, vyberte jen prostředky na textil, jinými totiž můžete skvrny zafixovat,“ prozrazuje Renáta Krestová z agentury hlidacky.cz.

„Není ostuda vzít si někoho na pomoc. Nejlepší způsob, jak se vyhnout stresu z předvánočního úklidu, je mít pravidelnou výpomoc na úklid po celý rok,“ dodává. Nebo si ji alespoň zaplatit teď, v adventním období.

Vykliďte si skříň

„Nemám co na sebe!“ Klasická věta, kterou občas pronese každá z nás. Jedinečné uvědomění si, že na tom nejste zas až tak špatně, získáte ve chvíli, kdy všechno vyházíte na jednu hromadu. Systematicky pak oblečení rozdělte na hromádky – trička, šaty, bundy, spodní prádlo atd.

Nad každou věcí se zamyslete a zrekapitulujte, kolikrát jste ji měla za poslední rok na sobě. Definitivně vyhoďte oblečení, které schováváte na okamžiky, „až zhubnete“. Šatník rázem získá nový rozměr.

I květiny zaslouží péči

Jedinou vadou na kráse v dokonale vypulírovaném bytě můžou být zaprášené květiny. Nebojte, není nutné otírat lístek po lístku. Rostlinu v květináči dejte do vany a jednoduše ji osprchujte.

Zbytečně neutrácejte

Obzvlášť v tomto období odevšad slyšíte, že se neobejdete bez různých „zaručených“ zlepšováků na úklid. Ať už jsou to předražené utěrky, speciální stěrky na okna, nebo přípravky slibující nulovou přilnavost prachu. Bohatě vám však postačí prostředek na nádobí, látková plena a jeden hadřík.

Jak na kuchyň?

„Než se vrhnete na předvánoční gruntování kuchyně, je třeba si uvědomit, že ať bude jakkoli důkladné, intenzivní sváteční vaření ji stejně poznamená. Nejlepší čas k očistě kuchyně je leden,“ radí specialistka na úklid Renáta Krestová.

Bez účinného odmašťovače se neobejdete!

Jako první vyndejte potraviny i nádobí ze všech skříněk a prostory důkladně vymyjte saponátem. Následně přeberte zásoby ze spíže. Je velká pravděpodobnost, že mnoho z nich už je po datu spotřeby nebo se v nich usídlili škůdci.

Opomíjená místa

Topení



Snem všech hospodyněk je dobře umytý radiátor. Dostat se mezi žebrování je ale o nervy. V obchodech jsou sice k dostání speciální pomůcky, které úklid usnadní, ale jejich prodejní cena dosahuje až 500 Kč. Stejnou službu vám udělá i čisticí kartáček na dětské láhve. Ten seženete v každé drogerii za třetinu ceny.

Žaluzie



Dříve než se vrhnete do umývání okenních tabulí, očistěte žaluzie. Při opačném postupu by se mohla špína obtisknout na sklo. Nejjednodušší způsob, jak se na žaluziích zbavit prachu: zatáhněte je, vysajte na nejnižší výkon luxem a otřete vlhkým hadrem. Proces následně opakujte ještě z druhé strany.

Matrace



Úklid nebude kompletní bez důkladného vyčištění postelí. Důležité je pravidelně větrat, otírat rošty, prát chrániče matrací a čistě povlékat přikrývky. Minimálně čtyřikrát do roka byste navíc měla matraci důkladně vysát, sáhnout po chemickém čističi a zbavit jí tak roztočů. Se stejnou frekvencí je nutné matraci i otáčet.