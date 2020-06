Ať už máte před sebou první příkrm, nebo začínáte přecházet na pevnou stravu, pravděpodobně řešíte, jak zajistit svému dítěti to nejlepší. Tedy „dostat“ do něj co nejvíce vitaminů, minerálů, bílkovin a dalších důležitých látek, ideálně v takovém stavu, ve kterém je bude ochotné pozřít. A zařídit, aby si co nejvíce živin uchovalo i jídlo, které navaříte do zásoby, zmrazíte a pak ho zase následně rozmrazíte.



Vaří v páře, mixuje, rozmrazuje i ohřívá

Na přípravu jídel pro miminka a batolata je dokonale uzpůsoben přístroj pro přípravu zdravé dětské stravy Philips Avent 4v1. Ten nejprve zeleninu, maso a/nebo ovoce uvaří v páře, a to tím způsobem, že pára proudí zespoda nahoru a tepelná úprava tak probíhá rovnoměrně. Když je jídlo hotové, o čemž vás informuje pípnutí, můžete jej v přístroji rovnou i rozmixovat na požadovanou konzistenci. Úplně najemno, aby si s příkrmem poradil i šestiměsíční kojenec, ale stejně dobře v něm zvládnete i pokrm s malými kousky pro pokročilejší strávníky, který dětem usnadní přechod na pevnou stravu.

Jestliže jste zvyklá připravovat příkrmy do zásoby a uchovávat je v mrazáku, Philips Avent 4v1 vám pomůže i s tím. Nemusíte řešit, jestli pečlivě připravený dětský oběd v mikrovlnce nebo hrnci s teplou vodou neznehodnotíte – jídlo v přístroji šetrně rozmrazíte i ohřejete. V přístroji Philips Avent 4v1 také připravíte až 1000 ml jídla, takže můžete uvařit hned několik porcí najednou a k uskladnění pokrmu následně využít přiloženou nádobu.

Výživová poradkyně v aplikaci

Abyste se po přípravě jídla mohla hned věnovat svému dítěti a ne nádobí, můžete nádobu i ostří přístroje jednoduše přesunout do myčky nádobí. Vzhledem k otevřenému provedení můžete nádobku na vodu také snadno čistit a vařit tak pokaždé v čisté páře.

Chtěla byste svému miminku nebo batoleti dopřát pokrmy, které mu budou chutnat? Součástí balení je i kniha receptů od dětské výživové poradkyně, která obsahuje i rady a tipy pro přechod na tuhou stravu. Společně s vaší láskou a péčí vám pomohou vybudovat u vaší dcery nebo syna ty správné stravovací návyky.

