Tajemství kávových šálků s Petrem Voldánem

Víte, že Jan Kaplický nebyl jen architekt? Jaká byla návštěva nejstarší kavárny na Maltě? Kde si dávali první cappuccino a espresso v New Yorku? Jaký je finský espresso design? Také o tom bude netradiční beseda u kávy s Petrem Voldánem. Zjistíte, z čeho se pije káva v Evropském parlamentu nebo jak vypadal šálek prezidenta Masaryka. Jste zvědaví na šálky z galerie Tate Modern v Londýně a nejstaršího metra na světě? I takové rarity uvidíte. Šálek z Míšně, z nejstarší kavárny v Anglii, šálek Lucie Bílé i kubistický, z Vietnamu nebo z ostrova Bali, a dokonce i šálek s rukopisem Gaudího...

Kromě zajímavých espresso šálků vám novinář, dlouholetý zahraniční zpravodaj a milovník kávy ukáže také příklady originálních kaváren – v Maastrichtu, Bruselu a na dalších místech světa.

Kdy: 22. 3. 2023 od 18 hod.

Místo konání: GALERIE & KAVÁRNA Art-n-Coffee

Zeptali jsem se…

Petře, co Vás přivedlo k myšlence začít sbírat kávové šálky?

Byly to dva momenty. Ale to jsem netušil, jak se moje záliba „kavárenského povaleče“ v espresso šálcích s lidskými, uměleckými, řemeslnými i jinými příběhy nakonec rozroste. Prvním impulzem bylo objevení dvou malých skleněných moka šálků po babičce. A druhým „postrčením“ pak byl dárek od dcery, která v keramickém kroužku pro mne vyrobila šálek, který má patinu jejích prstů a je skutečně „hand made“.

Kolik šálků Vaše sbírka čítá?

Ona je stále tak trochu „tekutá“ a neustále pozvolna roste. Takže aktuálně je to o něco víc než 60 šálků s roztodivnými příběhy. Není to o tom, že bych chodil po obchodech nebo ateliérech a nakupoval – krásných a originálních šálků na espresso je spousta. To by bylo jen hromadění. A život, i ten kavárensky provoněný, je přece o zážitcích a příbězích…

Šálky mají jistě své příběhy, ale kterého si vážíte nejvíc a proč?

Asi neuvedu jeden – šálek, který navrhoval Jan Kaplický má určitě (protože jsem se s touto osobností měl možnost setkat) pro mne zvláštní kouzlo. Své čestné místo má ale třeba i šálek s nezaměnitelným stylem Salvadora Dalího, šálek s výmluvným označením 007, ke kterému stačí dodat Bond, James Bond, šálek s rodovým znakem od paní Bettiny Lobkowicz nebo z petrohradského kostěného porcelánu či s rukopisem Antonia Gaudího.

Dobra káva a cestování je krásné spojení – jsou pro Vás šálky vzpomínkou na zajímavá místa?

Určitě. Se šálkem espressa z Tate Modern v Londýně si připomenu léta rozhlasového zpravodaje v Británii. Stejně jako se šálkem z nejstarší kavárny v Anglii. Svoje kouzlo má i ten z nejstarší na Maltě. Finský design mě zase přenese s vonící kávou do kouzelné země na severu Evropy, kdežto šálek z ulity plže Homolice březové šumí vlnami u ostrova Bali. Zkrátka – se šálky jsem i doma stále na cestách…

Zajímavé odkazy:

https://www.facebook.com/artNcoffeeAfrica