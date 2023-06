Máte touhu začít s fermentací a nevíte, za který konec to vzít?

Kvašení a kysání patří pravděpodobně k nejstarším způsobům konzervace jídla a získávání nových chutí. Jen si představte toho pračlověka, který nechal stát omylem přes den obilnou kaši v teple, napršelo mu do nasbíraných malin nebo zapomněl rybičky v nádobě s mořskou vodou a našel je až za pár týdnů. Zvědavý pračlověk ochutnal (v případě nakvašené kaše ji teda ale ještě musel upéct) a ejhle - objevil malinové víno, rybí omáčku a kváskové pečivo.

A to je právě jedno z kouzel kvašení - na domácí přípravu nepotřebujete moc věcí, nic extra nemusíte umět a možnosti jsou tak široké, že určitě najdete něco, co vám bude chutnat. Nebojte se selhání a hlavně se do toho pusťte. S touto knihou získáte představu o tom, co znamená živit člověka i jeho mikroby, jak si připravovat smysluplné a široce využitelné fermenty a sestavovat z nich plnohodnotné pokrmy. Cílem každého receptu pak je, aby jídlo hotové do pár minut bylo i chuťově bohaté, plné textur a vůní a bylo symbiotické, čili aby obsahovalo zásadní podíl doporučené denní porce vlákniny a zároveň i živé mikroorganismy.

Vláďa i Zuzka toto téma doslova žijí každý den už více než deset let a předkládají své zkušenosti s oblíbenými fermenty a recepty, bez kterých už si svoje každodenní jídlo nedovedou představit.

V knize najdete:

✓ Proč kvasit

✓ Patero pro začátečníky

✓ Základní principy domácí fermentace

✓ Návody na výrobu fermentů

✓ Trojí čtení k zamyšlení

✓ Recepty

✓ Rady, tipy a vše s dávkou humoru

Zvládli to pralidé, zvládnete to taky!

