ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Chcete vidět, jak se krmí orangutani, kteří ukrytou potravu musejí hledat a náramně je to baví? Zažít naopak trochu napětí při krmení piraní? Dozvědět se zajímavosti ze života tučňáků brýlových, potěšit se pohledem na malajské medvědy, kteří lezou po velkých kmenech a hledají dobrůtky, potkat na cestě slona, anebo pozorovat roztomilé surikaty? Pak navštivte ZOO v Ústí nad Labem. Ve svahu východně od centra potkáte příjemnou procházkou více než dvě stě druhů zvířat, mezi kterými je i řada vzácných druhů. Pyšní jsou tady například na to, že se jim podařilo odchovat levharty nebo nosorožce. A pokud vás dvouhodinová prohlídka unaví, zatímco vaše děti jsou stále plné energie, nechte je vyřádit na některém z dětských hřišť, kterých je tady hned několik. Myšleno je i na vaše žaludky, občerstvit se je možné v restauraci. Děti ani dospělí se v ústecké ZOO zkrátka nudit nebudou.

STŘEKOVSKÁ VYHLÍDKA

Milujete výhledy? Pak stojí za to vypravit se na vrch Sedlo ve Střekově, kde byste původně našli válečnou protileteckou pozorovatelnu. Dnes tady stojí volně přístupná, osmimetrová kamenná rozhledna s dřevěným schodištěm nazvaná Střekovská vyhlídka. Jsou odtud hezké výhledy na Ústí nad Labem s rozhlednami Větruše a Erbenova vyhlídka a také Krušné hory, v ostatních směrem bohužel brání ve výhledu vzrostlé stromy. A jak se k vyhlídce dostat? Zaparkovat můžete v ulicích Kojetická, Českých bratří nebo Poděbradová, odkud je to na vrchol pěšky jen kousek. Dojet se sem dá také na horském kole, ale chce to fyzičku, stoupání je poměrně prudké. Milovníci elektrokol budou mít bezesporu výhodu.

MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Trocha historie nikoho nezabije a v Ústí nad Labem navíc sídlí muzeum, které šíří svých sbírek patří k nejvýznamnějším regionálním muzeím u nás. A co je tady k vidění? Stále expozice, které představují výběr z jednotlivých sbírek. „Sbírky přírodovědné“ prezentují hlavně přírodu severozápadních Čech, Českého středohoří a Krušných hor, „zoologické sbírky“ se mohou pochlubit řadou zajímavých preparátů, „sbírky historické a archeologické“ se zaměřují na minulost regionu, „sbírky vojenství“ nabízí širokou kolekci zbraní a „technické sbírky“ přibližují průmyslový charakter regionu. Muzeum spravuje také rozsáhlou knihovnu, která čítá asi 60 tisíc knih včetně celé řady svazků starých tisků a rukopisů a v průběhu roku pořádá spoustu dočasných výstav.

VINAŘSTVÍ WILOMENNA / PO STOPÁCH KARLA IV./

Obdivovat krajinu v srdci Českého středohoří můžete donekonečna, je okouzlující. Součástí je také přírodní památka Blšanský Chlum, která je domovem nejen ojedinělých druhů živočichů a rostlin, ale od dob Karla IV. zde hrdě roste také réva vinná. Právě slavný český král a císař Svaté říše římské na tomto netradičním místě s vulkanickým podložím a specifickým mikroklimatem založil vinice.

Tradice pokračuje ve vinařství s lahodně znějícím názvem WILOMENNA. Lahodná jsou i vína, která se tu vyrábějí. Nechte se provést vinařstvím a vinohradem, rozmazlujte své chuťové pohárky, degustujte a relaxujte. Třeba se sklenkou „miláčka“ vinařky Kateřiny, svatovavřineckého vína z šedesátiletých keřů. Ochutnat můžete také vína bílá a růžová, nebo jeden ze zdejších klenotů, sekt připravovaný klasickou metodou champagne.

HUMBOLDTOVA VYHLÍDKA

Dominantou Verneřického středohoří je Buková hora a právě na jejím vrcholu stojí Humboldtova vyhlídka. Pojmenovaná je po německém přírodovědci a cestovateli Alexanderovi von Humboldtovi. Z čedičového kopce s televizním vysílačem se můžete pokochat výhledy na Velké Březno, Milešovku, Ústí nad Labem nebo Krušné hory s Komáří vížkou, ale také do údolí Labe nebo na Lužické hory. Pod vrcholem v jihovýchodním svahu je hluboká trhlina, nazývaná také Ledová jáma, ve které se i v létě drží sníh a led. Při výstupu vám stoprocentně vyhládne, a proto je tady Děčínská horská bouda. A jak se na vyhlídku dostanete? Skoro až na vrchol hory s nadmořskou výškou 683 metrů se dá dojet autem, od televizní věže to je na vyhlídku asi 10 minut pěšky. Pro pěší je cesta poněkud trnitější, ale jen kvůli pořádnému převýšení. Ale vy to dáte! Jen budete muset vystoupat z Malého Března nebo Zubrnic.

A pozor! Příznivci lezení by si neměli nechat ujít nedaleké Ptačí kameny, až 15 metrů vysoké čedičové skalní věže a masivy, oblíbené horolezci.

Fotokredit: archiv PR Soup