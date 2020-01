Odborníci tvrdí, že během stresu se tělo chová stejně jako stát při válečné mobilizaci. Srdce vám začne bít jako o závod. Zvýší se krevní cukr, krevní tlak a nadledvinky začnou vylučovat „stresové hormony“ adrenalin a kortizol, které vás mají připravit na útěk nebo na důležitý boj o život.

Proč jste pořád pod tlakem?

Těžko budete poplašeným hormonům vysvětlovat, že vás v lese nenahání divoký kanec, ale prostě toho jen „máte moc“. Tělo nerozlišuje příčinu, ale prostě stav, kdy se cítíte ohroženi. Bohužel čím častěji jste ve stresu, tím více strádá a vyčerpává se. Pak už je jen otázkou, kdy se ozve podlomená imunita, deprese, problémy s pozorností a třeba zapomnětlivost.

Co vám ještě pomůže? Doplňte živiny, které napomáhají dobré funkci nadledvinek. Díky tomu budete lépe zvládat stres. Vitamin C:

Redukuje uvolňování stresového hormonu kortizolu. Díky tomu vaše emoce nebudou vyhrocené jako jízda na horské dráze. Kde ho najdete: V zelí, červené paprice, růžičkové kapustě, brokolici, mangu, kiwi či kedlubně. Hořčík: Je jedním z velkých bojovníků proti stresu. Když vám schází, můžete se cítit jako uzlíček nervů. Všechno vás citově zraní, rozpláče. A navíc ještě ta pekelná únava! Kde ho najdete: Určitě v ananasu, banánech, mrkvi, vlašských oříšcích, slunečnicových semínkách, rybách (tuňák, treska) a sýrech (parmazán, čedar). Vitamin B5: Podporuje tvorbu kůry nadledvinek, která má vliv v na produkci hormonů. Kde ho najdete: V krůtím, kachním, hovězím, ale i rybím mase (nejvíce ho obsahuje pstruh). Zdrojem „béčka“ jsou také mléčné výrobky (zejména syrovátka), zelenina (květák, rajčata, čočka), obilniny (celozrnná rýže či otruby).

Co s tím? Dobu stresovou, v níž momentálně žijeme, nezměníte. Ale můžete se naučit pár fíglů, jak jejím náporům čelit. Jednou z možností je vyladění jídelníčku. A tady je pár tipů, jak na to.

Zaměřte se na proteiny

Proteiny respektive bílkoviny jsou pro moderního člověka důležité jako pro rybu voda. Jednak regulují krevní cukr, díky čemuž nadledvinky nevyrábějí tolik stresových hormonů, a také tělo pod tlakem spotřebovává dvojitou dávku proteinů.

Proto odborníci doporučují, abyste v náročnějších časech snědli každý den 0,7 až 1,8 g proteinů na jeden kilogram své tělesné váhy. Když si to spočítáte, není to až tak strašné. Důležité je, aby se tyhle látky objevily v každém vašem jídle.

Kde je najdete? V ovesných vločkách, libovém mase (kuře, ryby), ve vajíčkách, luštěninách, oříšcích a semínkách.

Výrazně omezte rafinované cukry

Říká se, že sladké obaluje nervy. Ve skutečnosti je tomu ale právě naopak! Po mlsání se můžete cítit plní energie, jenže ta brzy spadne pod bod mrazu.

Nepodléhejte pokušení a vyškrtněte ze svého jídelníčku všechny dobroty, ve kterých je takzvaný rafinovaný cukr. Týká se to hlavně bílého chleba, čokolád, vyhýbejte se i sušenkám, baleným sladkostem, dortíkům, konzervám a alkoholu.

Místo toho si dopřejte potraviny, které obsahují vlákninu (ta totiž vyrovnává cukr v krvi). Naleznete ji například v hnědé rýži, jablkách, kukuřici, mandlích a ovesných vločkách.

S kofeinem raději opatrně

Černý čaj a káva jsou jako živá voda. Zrychlí činnost mozku. A vy se najednou cítíte jako znovuzrození.

Ale pozor: Vaše denní dávka kofeinu by měla odpovídat 400 miligramům, což jsou asi tři až čtyři kávičky. Když to s kofeinem přeženete, hrozí vám propad. Najednou se můžete cítit neklidní, podráždění, nervózní, přecitlivělí a nezřídka se objevují také problémy se spánkem. Ale to není všechno!

Dalším vedlejším účinkem kofeinových nápojů je dehydratace. Vypijte proto každý den minimálně 1,5 vody nebo neslazených bylinných čajů.

Hlídejte si pravidelnost

Řadíte se mezi lidi, kteří se snaží zajídat stres? Nejste jediní. Odborníci na výživu tomuto stavu říkají „emoční přejídání“ a trpí jím spousta Češek.

Patříte mezi ně? Pak vaše tělo dostává pořádně zabrat a může mít problémy takové kvantum jídla strávit. A výsledek? Bolesti břicha, nadýmání… Zkuste proto nepodlehnout pokušení a chutě zvládnout (třeba si dejte žvýkačku). Stanovte si i přibližný čas, kdy chcete snídat, obědvat, svačit, a toho se pak držte.