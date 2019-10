Buďte k sobě naprosto upřímní: Pokud se vám v nich právě něco nebouří, nevěnujeme svým střevům přílišnou pozornost. Určitě na ně myslíme mnohem méně než na svou pleť nebo tělesnou váhu. Když ale uvážíte, jak moc se střeva snaží, abyste se cítili dobře, není to zrovna fér.

Břicho je rozhodující pro tělo i duši

Vědci aktuálně přišli se zajímavým odhalením: střeva se starají o to, abyste zůstali ve formě. A nejenom to, můžou dokonce produkovat látky, které působí jako omlazovací kúra. A pokud máte zdravou střevní mikroflóru, pak se také nádherně lesknou vlasy, pleť je rozjasněná a nehty jsou pevnější.

Ve skutečnosti je totiž prakticky celý váš organismus propojený s náladami zažívacího orgánu, se všemi jeho kličkami a klky. Je to jednoduché – když se cítí dobře vaše střeva, cítíte se dobře i vy. A to už je dobrý důvod, proč si svůj nejpilnější orgán více hýčkat a starat se o něj, co říkáte? Co střevům škodí a co naopak prospívá?

Šálek kávy pomáhá na WC

Zhruba každý třetí člověk zvládne po ránu vykonat velkou potřebu až po vypití šálku kávy. Ta totiž povzbudí produkci žaludečních kyselin a urychlí zažívání. Nejlépe funguje káva bez cukru a mléka.

Zpěv povzbuzuje správné zažívání

Jestliže se vám vztekem sevře žaludek, zpívejte si a dýchejte přitom hluboce do břicha. To je pro toto místo jako masáž. Do organismu se dostane více kyslíku, a povzbudí se tím zažívání.

Petržel odvodňuje

Tahle kuchyňská bylinka je opravdový zázrak. Vyplavuje z těla jedovaté zplodiny a bakterie a prospívá střevům, ledvinám i močovému měchýři. Její éterické oleje mají močopudný účinek a také podporují zažívání. Na odvodnění je vhodná zdravá polévka z jednoho svazku petržele a jednoho svazku ředkviček, k nimž se přidá ještě jedna cibule, lžíce másla, 150 ml smetany, 600 ml zeleninového vývaru a na dochucení špetka soli, pepře a muškátu.

Po jídle trocha odpočinku?

Nebo raději kapka pohybu? Podle odborníků je správnou volbou to druhé. Jestliže si totiž hned po jídle lehnete, zvýšíte si až sedminásobně riziko pálení žáhy. Když se ale vydáte na krátkou poklidnou procházku, uděláte pro své zažívání to nejlepší, co můžete.

Nespavost zvyšuje riziko vzniku zánětů

Spánek je prevencí zánětlivých onemocnění zažívacího traktu. Pokud spíte málo nebo nepravidelně, mění se váš biorytmus v jeden velký chaos. A to má neblahý vliv na složení střevní mikroflóry, která se pak může snadněji zanítit. Snažte se proto spát pravidelně šest až osm hodin denně, uděláte radost svým střevům i bakteriím v nich.

Máta ochraňuje střeva a žaludek

Látky obsažené v mátě peprné můžou zklidnit podrážděný zažívací trakt. Odstraní křeče, zmírní nadýmání a povzbudí i chuť k jídlu a vylučování moči. Může za to především mentol, který svým antibakteriálním působením potlačuje růst choroboplodných zárodků ve střevech. Na léčivý čaj vložte do šálku šest lístků čerstvé máty (případně dvě lžičky sušené) a přelijte horkou vodou. Nechte louhovat deset minut a potom vypijte.

Zažívací orgán v číslech

Střeva jsou jediným orgánem v těle, který může fungovat bez ohledu na mozkovou činnost. I proto se jím říkám druhý mozek.

- 70% vašeho imunitního systému se nachází v zažívacím traktu.

- 2 kilogramy – přesně tolik dohromady váží všechny maličkaté střevní bakterie.

- 90% všech lidských buněk jsou bakterie. Buňky mozku, plic a kůže zabírají jen 10 % z celku.

- 100 bilionů – takové neuvěřitelné množství bakterií se hemží ve vašich střevech.