Přesnou příčinu vzniku myomů lékaři neznají, předpokládá se však, že jejich výskyt souvisí s abnormální reakcí organismu na estrogenní hormony, které povzbuzují růst nezhoubných novotvarů. To je rovněž důvodem toho, proč myomy leckdy komplikují život nastávajícím maminkám. Po menopauze, kdy se prudce snižuje množství estrogenů, se myomy zmenšují a postupně mizí (pokud ovšem žena v rámci substituční terapie neužívá syntetické hormony).

Zařaďte fytoestrogeny

Myomy lze odstranit chirurgicky. K takovému řešení se však přistupuje pouze tehdy, jsou-li natolik velké, že způsobují závažné potíže (silné menstruační krvácení, někdy i mimo termín, a s tím související únava a dušnost v důsledku anémie, křeče, tupé bolesti a jiné). Existují však i další způsoby, jak zamezit tvorbě myomů, nebo aspoň zmírnit nepříjemné příznaky.

Jak to vidí psychosomatika Myomy: Žena směřuje energii do aktivit, které jí nevyhovují (např. zaměstnání, kde musí zastávat „mužské“ funkce), kvůli druhým zapomíná sama na sebe, žije v nenaplněném vztahu bez lásky, potlačuje emoce, jež nemůže ventilovat.

Cysty: Žena nedokáže odpustit svým minulým partnerům křivdy, kterých se na ní dopustili. Cítí se jako oběť, které někdo hrubě ublížil a ponížil ji. Snaží se své pocity vytěsňovat, ale to nepomůže. Jediným lékem je přijetí a odpuštění.

K základním preventivním opatřením patří zdravá životospráva: optimální váha a vhodná strava. Mnozí z odborníků jsou přesvědčeni, že vysokou hladinu estrogenů, která podporuje růst myomů, pomáhají snižovat rostlinné hormony fytoestrogeny – látky obsažené např. ve fazolích, hrachu, cereáliích, semínkách a ve většině ovoce a zeleniny.

Zkuste drmek a kopřivu

Bolestivé příznaky může zmírnit i jemná masáž břicha směsí éterických olejů: Do dvou polévkových lžic olivového oleje lisovaného zastudena přidejte čtyři kapky šalvějového a levandulového a po dvou kapkách růžového či meduňkového oleje.

Při bolestech uleví i teplý obklad: Do mísy s horkou vodou dejte čtyři kapky šalvějového a majoránkového oleje a tři kapky oleje z římského heřmánku. Pak do ní namočte ručník, vyždímejte, přiložte ho na bolestivé místo a nechte 10 minut působit.

Při myomech, které doprovází silné menstruační krvácení, pijte dvakrát denně šálek čaje z řepíku, drmku a listí maliníku. Zkusit můžete i kopřivu, naordinujte si dvakrát denně čaj ze sušených listů.

Mějte to pod kontrolou

Cysty na vaječníku nejvíc trápí ženy ve zralém věku nebo po porodu. Jedná se o útvary, které jsou vyplněné tekutinou a oddělené od okolí. Co se týče velikosti, cysta může vypadat jen jako hrášek (většina žen má cysty menší než 10 cm), ale může dorůst i velikosti malého melounu.

Z velké části jsou cysty nezhoubné, malé cysty jsou většinou bez jakýchkoli příznaků a samy po nějaké době zmizí. Ty větší ale můžou způsobovat řadu nepříjemných problémů, jako je silná bolest v podbřišku, pocit velkého tlaku, břicho jako „balon“, bolest při sexu, cvičení a fyzické námaze, časté chození na malou, krvácení mimo cyklus, ale i bolesti nohou či zad.



Větší prasklá cysta může zapříčinit zánět v podbřišku, který se projevuje silnou bolestí, nevolností až zvracením a horečkou. V podobných případech je nutná návštěva gynekologa. A to i z toho důvodu, že některé cysty se můžou vyvinout ve zhoubný nádor.

Čaj na bolavé vaječníky Potřebujete: Pět dílů vřesu obyčejného, tři díly natě truskavce ptačího a dva díly natě sporýše lékařského. Postup: Lžíci bylinné směsi přelijte 750 ml vroucí vody a nechte asi 10 minut louhovat. Přeceďte a přelijte do termosky, ze které pak můžete teplý čaj popíjet v průběhu celého dne.

Užívejte ostropestřec

Podle odborníků na přírodní medicínu se cysty objevují, jsou-li oslabena játra, která poté nejsou schopna dostatečně čistit organismus (játrům ubližuje hlavně strava plná nezdravých tuků, nadměrná konzumace alkoholu, časté užívání antibiotik apod.).

Vítaným přírodním pomocníkem bude v tomhle případě ostropestřec mariánský, okrasný bodlák s obsahem komplexu léčivých látek souhrnně nazývaných silymarin, které čistí játra, obnovují poškozenou jaterní tkáň, podporují tvorbu žluči, pomáhají při žloutence typu B a C, při cirhóze a steatóze (ztukovatění jater). Prodává se v podobě kapslí, čajů, olejů, tinktur, drceného semene nebo jako součást detoxikačních směsí. Aby mohl naplno projevit své účinky, zařaďte ho aspoň dvakrát do roka, a to vždy po dobu několika týdnů. Během očistné kúry se vyvarujte alkoholu, syntetických léků a příliš tučných potravin.

Vzdejte se sladkostí

Z pohledu alternativní medicíny má na vznik cyst velký vliv také chronický stres, nadměrné užívání hormonálních preparátů a nedostatek vitaminů a minerálů v přirozené stravě.

Vznik cyst souvisí i s celkově sníženou imunitou, alergiemi a častými kandidózami, které způsobují přemnožené kvasinky.

V rámci preventivních opatření je proto zapotřebí co nejvíc omezit přísun bílého rafinovaného cukru, kterým se kvasinky živí a který mimo jiné přetěžuje slinivku. Zvažte šetrnější formy antikoncepce a posilujte imunitu (pestrá a vyvážená strava, pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, dostatek spánku a odpočinku).