Dávno už není tajemstvím, že bílkoviny jsou palivem pro rychlejší spalování tuků. Teď však vědci zabývající se správnou váhou přišli s úžasnou novinkou: objevili mimořádně účinné bílkoviny, které nám přinášejí řadu pozitiv.

Proteiny se jmenují sirtuiny a zahání stres, posilují imunitní systém, zpomalují proces stárnutí, tlumí návaly nezvladatelného hladu, podílejí se na budování svalové hmoty a naopak odbourávají tuk. Jsou to prostě zázračné zbraně v boji proti nadbytečným kilogramům. Není tedy divu, že se jim také říká geny štíhlosti. Ve kterých potravinách je můžete najít?

Rukola chutná nejen syrová v salátech, ale také spolu s jinými potravinami plnými sirtuinů jako součást zeleného smoothie. Jak na to? Do mixéru vložte 2 hrsti listů kadeřavé kapusty (nevařené), 1 hrst rukoly, 1/4 hrsti hladké petrželky, 1/2 hrsti listů libečku, 1-2 stonky řapíkatého celeru a vše rozmixujte. Přidejte půl lžičky práškového matcha čaje a doplňte jablečnou šťávou. Je to chutné a zdravé!

Červená cibule má, stejně jako ostatní druhy cibule, určitý stupeň ostrosti. Důvodem je vysoký obsah isoalliinu, aminokyseliny obsahující síru. Z ní se tvoří aminokyselina taurin, která stimuluje podvěsek mozkový (hypofýzu) k vylučování hormonů, které urychlují odbourávání tuků. Ve spojení se sirtuiny je to dokonalá zelenina vhodná k hubnutí.

Jahody obsahují ve srovnání s ostatním ovocem málo cukru, jenom asi 5 g ve 100 g. Mají hodně vlákniny, která v žaludku nabobtná a rychleji zasytí.

Červené víno (zvláště burgundské, pozdní sběr) má v sobě užitečný polyfenol resveratrol, který v těle aktivuje sirtuinové enzymy.

Chilli obsahuje pálivý rostlinný alkaloid, který zvyšuje v těle termogenezi (produkci tepla) až o 25 procent. Organismus vyrovnává zvýšenou vnitřní teplotu pocením, což vyžaduje hodně energie, a dělá tak z chilli vítěze ve spalování tuků mezi potravinami bohatými na sirtuiny.

Olivový olej a jeho cenné nenasycené mastné kyseliny a vysoký obsah fenolů povzbuzují spalování tuků na plné obrátky. Platí přitom, že čím je tenhle aromatický olej přírodnější, tím větší účinek má na hubnutí.

Vlašské ořechy mají vysoký obsah vitaminu B6. Ten zlepšuje schopnost soustředění, zbystřuje smysly a zlepšuje náladu. Lépe se pak zvládají návaly velkého hladu.

Káva a zelený čaj pořádně rozproudí látkovou výměnu. Existují i studie, podle nichž kofein dokonce zvyšuje odbourávání tuku uloženého v tukových buňkách (jde o tzv. lipolýzu).

Extra tip! Hořká čokoláda

Mlsáte rádi? Pak si můžete v rámci stravování s využitím sirtuinů občas dopřát i kousek hořké čokolády s obsahem kakaa minimálně 85 procent. Výborné je i kakao z tmavého kakaového prášku, sójové mléko, med a špetka mletého chilli.