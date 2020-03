Kůže vás stále svědí, aniž byste zpozorovali nějaké začervenání? I když si pravidelně čistíte zuby, máte v ústech pořád nepříjemnou chuť? Za takovými změnami se můžou skrývat i vážné příčiny. Proto je důležité brát varovné signály vašeho těla vážně a najít pro tyhle příznaky pokud možno hned vysvětlení.

Zápach z úst

Když trpíte navzdory důkladnému čištění zubů trvalým zápachem z úst, měli byste si nechat vyšetřit ledviny. Nedostatečným vylučováním moči se zvyšuje obsah močoviny v těle, což může být příčinou nepříjemného odéru.

Ušní šelest

Když se tinnitus objeví náhle, často ve spojení s bolestí hlavy, může být na vině vysoký krevní tlak. Ten by se měl bezpodmínečně léčit, jinak roste riziko infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Nechte si proto (nejlépe u svého praktického lékaře) otestovat tyhle hodnoty, abyste předešli možným rizikům.

Bulka za uchem

Když si nahmatáte pod kůží za uchem malé zatvrdnutí, může jít o lymfatickou uzlinku či neškodný absces. Protože je ale někdy takový výstupek prvním signálem diabetu, raději požádejte svého lékaře, aby vám udělal příslušné testy, kterými se zjistí výše hladiny cukru v krvi.

Tlak v čelisti

Zdravotní obtíže v oblasti čelisti svědčí většinou o zubních problémech. Když vás zároveň bolí žaludek a hlava, může se jednat o zánět srdečního svalu, kvůli kterému se dostává do mozku málo kyslíku. Když stomatolog nenajde žádnou příčinu, radí kardiologové provést magnetickou rezonanci, která případné změny na tomhle orgánu odhalí

Bolest břicha

S přetrvávající tlakovou bolestí břicha byste měli nejpozději do týdne navštívit lékaře – často se jedná o zánět žaludeční sliznice, který je zapotřebí léčit pomocí medikamentů. U žen můžou být náhlé bolesti břicha bez zjevné příčiny spojené s nevolností a zvracením příznakem infarktu myokardu. Při takovém podezření ihned zavolejte pohotovost.

Povlak na jazyku

Většinou se dá bílý povlak odstranit zubním kartáčkem nebo škrabkou na jazyk (z drogerie). Když na jazyku ale tvrdošíjně ulpívá, mohlo by to svědčit o žaludečních problémech.

Ochraptělost

Když často ztrácíte hlas, sípáte nebo chraptíte a navíc míváte noční záchvaty kašle, může to kupodivu ukazovat na chronické pálení žáhy. Dechovým testem u obvodního lékaře se prokáže, zda se nejedná o infekci způsobenou bakterií Helicobacter pylori.

Oteklý palec

Když vám bez jakékoliv příčiny oteče palec na noze, bolí vás a je červenofialově zbarvený, může se jednat o dnu. Vyvolává ji nadměrná konzumace masa, ryb a alkoholu. To následně vede k přetížení látkové výměny, které způsobuje zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi. V případě obtíží byste si měli u lékaře nechat zkontrolovat hodnoty kyseliny močové.

Dušnost

Aktivity, které pro vás dříve byly snadné, vám najednou přijdou příliš těžké? I při krátkém stoupání do schodů jste rychle zadýchaní? Může to být symptomem zúžení cév nebo plicních problémů. Když se stav během tří dnů nezlepší, měli byste vyhledat lékaře.

Bolest v šíji

Nejčastější příčinou je dlouhé sezení a nesprávné držení těla. Když však bolest šíje přetrvává déle než šest týdnů, mohlo by to být způsobené problémem v ústní dutině. Nesprávné postavení zubů nebo vadné zubní korunky vedou k nerovnoměrné zátěži čelisti. To může vyvolávat napětí v šíji. Pomůže vám zubní lékař.

Bolest v noze

Bodavá, tahavá bolest lýtka nebo zadní strany nohy by se neměla podceňovat. Je totiž typickým varovným signálem trombózy, tedy ucpání cévy. Pokud je noha navíc horká, těžká a napjatá, měli byste si ji dát nahoru nebo udělat pár kroků. Když symptomy přetrvávají, běžte raději k lékaři.