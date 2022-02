Nemáte žádný? Zkuste třeba tyto! Dopřejte si jednou týdně hodinku jen pro sebe. Dejte si například bylinkovou koupel nebo zábal na vlasy, zavřete se v koupelně a nalakujte si nehty. Vytvořte si atmosféru, která se vám líbí, a řekněte rodině, že po tu dobu jste „mimo signál".

Muži se dokážou odreagovat s kamarády na pivu nebo při sportu, ženy by něco takového braly jako příliš velký rozmar. Třeba si jednou za měsíc dopřejte společný výlet, saunu, pečení koláčů, kosmetiku... Každý den udělejte něco, o čem si myslíte, že už to není pro vás. Hlasitě se smát? Nahlas si doma zazpívat? Zatrsat si u rádia? Cvičit podle videa, i když vám to vůbec nejde? Posadit si na noční stolek medvěda? Koupit si pestré tričko? Přečesat účes, zaplést cop? Uberte si pár let a neberte se tak vážně.