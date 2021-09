Devět rituálů pro lepší den: ledová sprcha, protažení i čerstvý vzduch

Ilustrační fotografie

Podle výsledků statistik jsme my Češi ranní ptáčata. Zhruba 56 procent našich krajanů vstává do práce před šestou ranní, 20 procent si přispí o hodinu déle a jen 14 procent sedmispáčů vydrží v posteli do půl osmé. Ať už patříte do kterékoli z těchto skupin, jedno je jisté: ráno je začátek dne a vy musíte vstát a jít vstříc různým povinnostem. Někdo to snáší lépe, někdo hůř.

„Přiznávám, že po ránu jsem protivná. Potřebuju mít své tempo, v klidu si vyčistit zuby, umýt se, uvařit a vypít si kafe. Do té chvíle jsem nepoužitelná. Moje rodina to ví a raději mě nechávají na pokoji,“ svěřuje se Veronika z Ostravy.

1. Protáhněte se

V posteli spí každý jinak. Někdo leží úhledně na zádech či na boku, jiný vypadá ve své spací poloze jako kulička zmuchlaného papíru. Proto je potřeba tělo, které bylo několik hodin ve strnulé poloze, trochu rozhýbat. Stačí, když si zakroužíte rukama, uděláte pár „skákacích panáků“, dřepů, a pokud to zvládnete, tak i kliky. Máte-li víc času, můžete si zacvičit jógovou sestavu, které se říká Pozdrav slunci.

2. Otevřete okno a dýchejte!

Budete se divit, ale dechové cvičení je po ránu dost občerstvující. Jednak okysličí vaše tělo a orgány začnou lépe pracovat, kromě toho působí i jako „tlumič stresu“ a špatné nálady. Jak na to: Nemusíte dělat nic zvláštního. Jen dokořán otevřete okno a párkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Zkuste to několikrát zopakovat a uvidíte, že se budete cítit lépe.

3. Dejte si ledovou sprchu

Otužování je v současnosti velmi moderní. Lidé se do něj pouštějí v létě i v zimě, aby byli zdraví a odolnější vůči nemocem. Zkuste to také a denně si dopřejte studenou sprchu. Jak na to: Navolte na sprše vlažný proud a každé ráno do něj přidávejte trochu více studené vody. Postupně si na její chlad zvyknete a brzy vám to už ani nepřijde. Studená koupel po ránu vás nejen probere, ale zároveň dokonale prokrví tělo. A výsledek? Budete zdravější a také krásnější, protože studená voda zlepší kvalitu vaší pokožky, vlasů a nastartuje proces hubnutí.