1. Zpříjemněte si pracovní prostředí

Nejproduktivnější zaměstnanci jsou spokojení zaměstnanci. Pokud vám to pracovní prostředí alespoň trochu umožňuje, vytvořte si svůj koutek podle vašich představ. K pocitu pohodlí a bezpečí stačí fotografie rodiny, oblíbený hrnek či kytička. Pokud vaše firma nedovoluje takové výstřelky, udělejte si radost alespoň kancelářskými pomůckami v barvách, které máte ráda. Růžová sešívačka může vykouzlit úsměv.

2. Nevyhýbejte se problémům

Ani ten nejmenší problém neodkládejte na neurčito. Prvním krokem k odstranění problému je jeho pojmenování. Když se k potížím postavíte čelem, buď je rovnou vyřešíte, nebo se při jejich řešení alespoň někam posunete. Není nic horšího, než čekat, kdy vás problémy doženou.

3. Neseďte v práci po nocích

Známé pořekadlo všeho moc škodí, v tomto případě platí dvojnásob. Každému se občas stane, že úkolů je víc než času, ale řešit to tím, že zůstanete v práci do noci, není efektivní. Tělo ani mozek už totiž nepodává takový výkon, navíc kvůli vašim nočním návratům bude trpět i rodina. Proto je mnohdy lepší raději si přivstat. Po ránu se toho stihne nejvíce.

4. Neodkládejte úkoly

Naši předkové moudře tvrdili, že nemáme odkládat na zítřek to, co můžeme udělat ještě dnes. Člověk přirozeně odkládá zejména ty úkoly, kterých se bojí, nebo ty, které mu jsou nepříjemné. Je potřeba si ale uvědomit, že pokud se na ně vrhneme hned, zítra už nás strašit nebudou. A to za to rozhodně stojí!



5. Nebojte říct si o radu

Žádný učený z nebe nespadl a všichni se celý život musíme učit. I když jsme třeba schopní manažeři, nemusíme být například dobří naslouchači ve vztazích. Zkrátka, každý má svou slabinu, na které může zapracovat. Pokud se tedy dostanete do situace, kdy si s něčím nevíte rady, nebojte se a nechte si poradit. Určitě se v okolí najde profesně starší kolega, který vám rád předá zkušenosti. Pokud se nikdo takový ve vašem okolí nevyskytuje, zkuste kouče, který vás nasměruje. Pomůže vám vyřešit v podstatě jakýkoliv problém a nenásilnou cestou vás nasměruje k tomu nejlepšímu řešení.

6. Věřte si

Sebevědomí a sebedůvěra jsou základem úspěchu. Sebevědomí lidé totiž působí na okolí schopně a získávají respekt. Pokud vaše sebevědomí pokulhává, uvědomte si své přednosti a silné stránky a od nich se odrazte. Jistě zjistíte, že i vy jste výjimečná a umíte něco, co by vám mohl někdo jiný závidět. Každý den se také pochvalte za to, co se vám v daný den povedlo. Na svém sebevědomí cíleně pracujte, vyplatí se vám to.

7. Utužujte kolektiv

Mít za kolegy lidi, kterých si můžete vážit a respektovat je, je velké štěstí. Díky našim předsudkům ale často u některých ani nezjistíme, jak jsou mimo zdi kanceláře fajn. Zkuste tedy někdy své kolegyně nebo kolegy pozvat do baru a uvidíte, že ledy roztají. Pokud patříte mezi šťastlivce a s kolegy vás práce baví, večerní posezení jednou za čas bude o to příjemnější.



8. Relaxujte

Nezapomínejte na důležitý relax a udělejte si čas sama na sebe. Zajděte si zasportovat, s kamarády na skleničku nebo do kina. Odreagujte se a naberte síly do dalších pracovních dní. Relax vám pomůže ke spokojenosti a spokojenost k úspěchu. A nezapomeňte, že spokojená máma rovná se šťastné děti.

9. Užijte si volno s rodinou

V práci trávíme více jak třetinu našeho života. I z tohoto důvodu bychom se měli snažit trávit zbylý čas se svou rodinou. Rovnováha mezi prací a rodinou je pro spokojený život důležitá. Tyto dva světy bychom měli oddělovat, pokud to jde, a měli bychom mít čas i na své záliby a zájmy.

10. Pokud vás práce opravdu nebaví, změňte ji

Jestliže se cítíte ve své práci uvězněná a ničím vás nenaplňuje, měla byste přemýšlet o změně. Dlouhotrvající nespokojenost může snadno přerůst ve frustraci, deprese a další problémy. Pokud je to jen trošku možné, porozhlédněte se po volných místech a zaměstnání změňte.