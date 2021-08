Donedávna se vědci domnívali, že lidská povaha je od jisté doby stálá a neměnná. Samozřejmě se dotváří věkem – člověk se stává zodpovědnějším, uvážlivějším a celkově se zklidňuje. Ale zásadní rysy má dané už, řekněme, kolem patnáctého roku, a ty nelze změnit.

V poslední době se ale tento názor trochu posouvá. „Dnes se klade velký důraz na výkonnost, a lidé proto tráví hodně času v práci,“ naznačuje důvod psycholožka Lena Wangová a pokračuje: „Pokud někdo někde tráví spoustu hodin s jistými lidmi a v daném prostředí, je podle nových výzkumů nejen možné, ale v podstatě jisté, že to velmi razantně zasáhne do jeho povahových rysů.“

To může být v pozitivním, ale také v negativním slova smyslu. Pojďme si tedy přiblížit, co a jak se vlastně děje a čím můžeme některé věci ovlivnit.

Prvním bodem je práce samotná. Samozřejmě, že jednotlivé povahy si ji vybírají podle toho, aby k nim takříkajíc šla. Ale i tak se může stát, že se člověk potřebám práce podřídí a implementuje je do vlastního života.

Praktické pomůcky Abyste se neměnili tak rychle anebo to aspoň v práci měli pod kontrolou, můžete se soustředit na tyto jednoduché kroky:

Postavte si na stůl fotku rodiny.



O pauze zavolejte partnerovi nebo kamarádce.



Pište si do deníku věci, které děláte, ale nechcete.



S nepříjemnými kolegy řešte jen práci.



Na poradách se vyhýbejte osobním narážkám.



I v práci se pokud možno hýbejte (protažení, obejití kanceláře aj.).



„Je dokázáno, že jedinci pracující v nebezpečném prostředí, kde je nutné dbát úzkostlivě na hygienu a pořádek, se takto začnou chovat i v běžném životě. To se týká třeba lidí ve zdravotnictví,“ dokládá odbornice s tím, že to rozhodně není stoprocentně platné pravidlo, ale velká pravděpodobnost tu je.

Není to ovšem jen o úklidu a snaze mít doma vše čisté. „Promítá se to i do osobního života. Tito lidé mají například rádi pořádek i u plánovaných akcí a o budoucnosti mají jasno na dlouho dopředu,“ referuje expertka.

Mozek se snaží najít rovnováhu

Podobný vliv má na lidi také účetnictví, kontrolorské pozice a podobně. Prostě kdo musí pracovat s akurátními věcmi, bývá dříve či později akurátní i v životě.

Na druhou stranu kreativní profese, jako třeba novinář, umělec nebo event manager, rády pracují s tím, co před nimi zrovna vyvstane, a pravděpodobně se tak budou po nějakém čase stráveném u fochu chovat i v reálném životě.

„Víme o lidech, co spolu dlouho žijí, a najednou si nerozumí. Často je na vině právě práce, která je dotváří pro to, aby v ní byli co nejvýkonnější,“ vysvětluje psychoterapeutka Sama Tillo. Ta má za to, že se jedná o přirozenou obranu mysli. „Snaží se vždy zajistit svému majiteli co nejlehčí proklouznutí z nastalých situací. A přizpůsobit myšlení každodenním pracovním činnostem je pro ni jednoduchá a účinná metoda.“

Pokud se tedy začnete o něčem podobném s partnerem nebo dobrou kamarádkou dohadovat, chce to uvědomit si i tuto možnost a vzít ji při vyřknutí ortele v potaz.

Mnohem zásadnější a také negativnější vliv na proměnu osobnosti může mít prostředí a kolektiv. Není zdaleka ojedinělé, že se lidé snaží navenek přizpůsobit své názory a chování šéfům či kolegům. Je to prostě proto, aby s nimi dobře vycházeli, byli oblíbení a měli tu správnou pohodu.

„Dokud si uvědomují, že se posouvají ve svém myšlení z těchto praktických důvodů, je všechno v pořádku. Ale někdy se stane, že dané postoje člověku doslova prorostou do duše. A to může být nebezpečné,“ varuje psycholog Andreas Klang.

Nechtějte, abyste se sami nepoznávali

Změní to totiž jeho osobnost, což mu může vzít některé přátele i blízké, již ho prostě měli rádi jako někoho jiného. Ale je to také změna, která může (ale nemusí!) být pro něj samotného složitá, a ač si to neuvědomuje, ocitne se tak uprostřed bitvy svých dvou vlastních já – toho starého, založeného na výchově a raných zkušenostech, a nového, vzniklého v korelaci s prací.

„V tu chvíli si to chce sednout a jasně si uvědomit, co je člověku ještě příjemné a co z něj dělá někoho, kým on sám nechce být. A podle toho alespoň osekat některá vyjádření nebo činy, jež v rámci svého zaměstnání říká a dělá. Tak, aby zůstal sám sebou, ale dokázal vyjít i s ostatními,“ radí odborník.

Na první pohled se to zdá být složité, ale podle jeho zkušeností to je nakonec přirozený postup a mnoha lidem to nakonec jen pomůže.

Stýkejte se častěji s lidmi z jiné branže

Pokud sami na sobě cítíte, že vás práce doslova semílá a je možné, že by z vás mohla udělat někoho jiného, a to v negativním slova smyslu, je potřeba to zarazit. To neznamená dát výpověď. Zkuste se ale co nejvíce stýkat s lidmi, kteří k vám patří mimo ni.

Nejedná se jen o rodinu – ta vám často ani tolik nepomůže. Ale jde o přátele, známé, ty, s nimiž se rádi bavíte a kteří vám dokážou opravdu od plic říct, když se začnete měnit. Snažte se s nimi mluvit o čemkoli jiném než o tom, co zrovna děláte. Přeneste se prostě do prostředí, kde jste byli sami sebou a nikoli někým, koho bude mít v oblibě vedení vašeho podniku.

Sami si nakažte, kolikrát denně budete v práci opravdu asertivní a kolikrát řeknete svůj názor. To pak přesně dodržujte a klidně si to i někam zapisujte.



Snažte se doma relaxovat a věnovat se tomu, co vás vždycky bavilo, i když kolegové mají třeba jiné kratochvíle. A zkuste si říkat: je to jenom práce. Sice v ní, jak jsme řekli na začátku, trávíte hodně času, ale nakonec zjistíte, že je stejně méně důležitá než jakékoli vztahy, které si pěstujete mimo ni. Je škoda na to přijít až v důchodu.