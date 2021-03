Poslední rok je zatraceně náročný. Nejeden člověk se dostal do existenční tísně, propadl do temných vod psychické nepohody, vytrácí se jistota pevné půdy pod nohama. S přihlédnutím k situaci se nesmíme divit, že různé strachy se objevují stále častěji. Ovšem neklesejte na duchu, dělejte vše pro optimistické bytí, nekreslete ty nejhorší možné scénáře, jen tak udržíte žádoucí zdravý rozum.

Ať už nové zaměstnání intenzivně hledáte, nebo o změně zatím jen přemýšlíte, nejdřív ze všeho je třeba si uvědomit, že se vlivem dění posledních měsíců trh práce celkem zásadně proměnil. Nikoli však jen negativně. Dobrou zprávou může být to, že díky koronaviru se řada věcí, po kterých žadatelé o práci jen marně volali, stává standardem. Typickým příkladem je home office.

Home office byl pro mnohé snovým benefitem, dnes je běžnou záležitostí.

Zpátky do sedla

Momentální doba je typická tím, že lidé často zcela mění svůj obor. Na začátku je k tomu donutila situace, protože o práci přišli a v odvětví, kterému se dosud věnovali, je teď téměř nemožné najít náhradu. Typicky jde o gastronomii a služby.



Řada lidí se však pokouší uchopit danou záležitost jako příležitost, jak si splnit dávný sen, nebo si vyzkoušet, zda by se nedokázali uživit tím, co bylo zatím jen koníčkem. Nebojte se ani vy! Zkuste jít štěstí naproti, alespoň se pokuste naplnit svou krabičku nesplněných přání, kterou nosíte již dlouhé roky v hlavě.

Tip: Chcete zkusit práci návrhářky? Institut módní tvorby nabízí základní i pokročilé kurzy pro zájemce o oděvní tvorbu a módní průmysl. Během kurzů se vyučuje nejen šití, ale také konstrukce střihů, módní marketing nebo základy managementu vedení značky. O výuku se starají zkušení lektoři a odborníci v oboru jako je Klára Haunerová, Martin Havel nebo Pavel Berky. Koncepce výuky je sestavená tak, aby její absolventi dobře nacházeli uplatnění na trhu a při své práci kladli důraz na udržitelnost a moderní technologie.

Poslední víkend v měsíci březnu probíhá víkendový workshop pořádaný Institutem módní tvorby určený pro úplné začátečníky, kteří chtějí získat první zkušenosti z obuvnictví. Každý student si navrhne, zkonzultuje a s pomocí zkušené lektorky ručně vytvoří vlastní pár tenisek, které budou odpovídat jeho vkusu i velikosti nohy. V průběhu kurzu se ale nebude jen šít. Dozvíte se spoustu zajímavých informací z oblasti obuvnického řemesla.

Velký boom aktuálně zažívá módní tvorba. Jestli jste vždy chtěla být návrhářkou, máte příležitost.

Nejste příliš ambiciózní? Po vlastním podnikání neprahnete? Nevíte, kam dále mají vaše pracovní kroky směřovat? Nevadí! Nejste jediná. Teď zklidněte mysl. V první řadě záleží na mnoha faktorech. Položte si zásadní otázku, chcete se do svého dosavadního oboru vrátit, nebo chcete začít od začátku, jinak, jinde? Pokud je to ta druhá varianta, pak se zaměřte na to, co vás baví, ve skrytu duše naplňuje.

„Většina lidí touží hlavně po tom, aby vyšli s penězi a zároveň je práce bavila. Nicméně z osobní zkušenosti vím, že někdy záleží na detailu, kromě toho, v každém zaměstnání je možné najít něco, co člověka naplňuje a posouvá dál. A když říkám v každém, myslím to vážně,“ ujišťuje HR ředitel cestovní agentury Invia Jiří Malina.



V hlavní roli sebevědomí a víra

Obáváte se nejhoršího, že práci v budoucích týdnech, měsících, nenajdete? Chyba! Tímto způsobem budete opravdu stát na místě. Musíte začít více věřit sama sobě. I když v nabídce pracovní pozice, kterou jste našla na internetu, nesplňujete všechny požadavky, nevadí. Líbí se vám nabízený post? Víte, že obstojíte? Odepište. Za pokus nic nedáte. Samozřejmě soudnost je na místě. Určitě nereagujete na post, kde vyžadují perfektní znalost anglického jazyka, když umíte sotva pozdravit…

Při sepisování CV (curiculum vitae, tedy životopisu) a průvodního dopisu buďte realistka, ale v textu směrovaném k vašemu možnému budoucímu šéfovi zmiňte vlastní přednosti, vyzdvihněte se. Nezapomeňte dodat, že to, co neumíte, se ochotně doučíte. Jste tvárná a máte ráda nové výzvy.

Ať už se rozhodnete hledat práci ve svém, nebo naprosto odlišném oboru, pravděpodobně vás bude čekat pohovor s HR manažerem dané firmy. Jak takové interview co nejlépe zvládnout?

„Já osobně dávám přednost upřímnosti. Pokud kandidát řekne něco, co v kontextu působí zvláštně, nebo nesedí s okolnostmi v CV, tak se ptám a zjišťuji. V tu chvílí nejde přímo o to zjistit stoprocentní pravdu, ale i to je informace, se kterou pracuji a když odcházím z pohovoru s kandidátem, který zanechal rozporuplný pocit, tak se necítím dobře,“ říká Jiří Malina, který v oblasti HR pracuje už více než deset let.