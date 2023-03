Co je v domě, není pro mě. Kdy se hledání lásky v práci vyplatí

Sice se zdá, že člověk ve 21. století má spoustu možností, kde a jak se seznámit, ale když se nad tím více zamyslíme, zjistíme, že tomu tak úplně není. Pravda, existují nejrůznější internetové seznamky, tam ale ze sebe střízlík snadno udělá Ramba, ženáč svobodného muže toužícího po nevěstě, zkrátka než se doberete pravdivých informací o někom, koho jste si vyhlédli, nějaký čas to zabere.

Méně se věnujeme spolkovému životu, kroužky považujeme za vhodnou kratochvíli hlavně pro děti. Do zaměstnání víc jezdíme autem, takže odpadá i seznámení ve vlaku či autobusu, kde se lidé pravidelně ráno nebo v podvečer potkávali. A tak ve hře zůstává i pracoviště. Platí pořekadlo: Co je v domě, není pro mě? Ano, i ne, záleží na tom, co hledáte.

Může z toho být svatba

Chcete-li trvalý vztah, zaměstnání se jeví jako dobré místo k seznámení. Budoucího partnera v něm totiž dokonale poznáte, ještě než spolu začnete chodit. Zjistíte, jaký je v době, kdy se nic neděje, i jak se chová v zátěžové situaci. Poznáte, jakou má povahu, jak byl vychovaný, jaký má vztah k lidem a jak s nimi dovede jednat. Dozvíte se, jaké má koníčky, jestli je spořivý, nebo rád rozhazuje, jaké má názory na zásadní otázky, možná dojde i na debaty o minulých láskách a proč nedopadly.

Díky době, kterou strávíme s lidmi v práci, jsme schopni dřív nebo později říct, zda nás přitahují, v čem s nimi nesouhlasíme a jestli jsme ochotni se domluvit, zkrátka zda nám to spolu jde.

S čím musíte počítat, až vyjde váš vztah ve známost? Kolegové se na vás nejspíš víc zaměří, budou o vás mluvit, možná vás i drbat. Někdo by vám mohl udílet rady v domnění, že vašeho partnera zná lépe, jiný by vám mohl třeba závidět či žárlit.

Až se svým vyvoleným nebo vyvolenou začnete tvořit oficiální pár, například se vezmete, nastanou jiné otázky k řešení. Setrvat na jednom pracovišti? Někdy to nemusí být právě vhodné, abyste třeba nezavdali příčinu k dohadům, že vás partner v šéfovské pozici protěžuje.

Největším otazníkem ale bývá, jestli spolu zvládnete být dlouhé hodiny, v práci i doma. Zkraje vztahu to působí ideálně, vůbec se od sebe neodloučit, ale po pár měsících či letech to může být problém. Nebude pak nic proti ničemu, aby jeden změnil zaměstnání a vídali jste se méně. Někdy to ovšem bývá těžké rozhodnutí, pokud třeba oba na svých místech dobře vyděláváte, máte tam své oblíbené kolegy, nebo naopak není ve vaší oblasti dostatek zajímavých nabídek práce.

Flirt a bokovku nebrat

Skutečnost, že s někým býváme dlouhé hodiny na pracovišti, může mít za následek i vzájemné okouzlení. Kolega, který sedí proti vám, má neodolatelný úsměv a vždy vám ochotně pomůže v nesnázích, kolegyně ve sborovně je velice půvabná a skvěle se s ní bavíte…

Problém nastane, pokud budete mít různé představy o tom, jak by měl vztah vypadat. Vy byste chtěli velkou lásku, objekt vašeho zájmu zase třeba jen nezávazné rozptýleníčko někde na školení nebo po večerech.

A co když je jeden z vás zadaný? Vstupovat do jiných vztahů se nikdy nevyplatí, vždycky z toho vyjde někdo zraněný, leckdy i na dlouhá léta. Často to bývají i malé děti, kterým kolegyně odvedla tátu nebo se máma s nimi stěhuje k tomu pánovi z práce. Sobectví a nezodpovědnost určitě nejsou rysem vaší povahy.

Ale i když oba budete brát vztah na pracovišti stejně „volně“, jen jako jistou formu odreagování, může z toho hrozit průšvih. Poměr se dřív nebo později provalí, váš šéf usoudí, že nechce mít v podniku dusno (protože každý takový „tajný“ vztah určité dusno přináší), a výpověď nebo přeložení jinam jsou na stole.

Možná nebudete odejiti vy, ale ten druhý, ovšem musíte počítat s tím, že po nějakou dobu budete přitahovat nepříjemnou pozornost svého okolí: „To je ta, to je ten, kvůli kterému někdo dostal padáka, kdo se snažil rozbít rodinu!“ A pravdou je, že o takovou nálepku nikdo moc nestojí. *

Kdo udělal dobré zkušenosti?

Partneři v jednom zaměstnání, při jedné činnosti, dlouhé hodiny stále spolu? O tom by mohli vyprávět manželé, kteří pracují v jedné firmě nebo spolu podnikají. Dřív nebo později začnou pociťovat ponorku…

Samozřejmě je možné mít krásný vztah, i když se vidíte od rána do rána, ale je třeba myslet i na regeneraci. Většinou dobře funguje, pokud má každý ještě nějakého koníčka – je nadmíru důležité trávit nějaký čas bez toho druhého. Ženy by měly pustit muže na fotbal, do tělocvičny, na šachový kroužek a neměly by trvat na tom, aby po společné práci ještě chodili třeba spolu do tanečních pro dospělé nebo šlechtili zahradu.

Ony samy by si měly najít zájmy mimo domov, s kamarádkami, zkusit jógu, pěvecký kroužek či keramiku, prostě cokoli, co je pobaví. Někdo tvrdí, že by to s partnerem na jednom pracovišti nevydržel, jiní to ale zvládli a zvládají bez větších potíží.