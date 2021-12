Váš sexuální život „šel do kopru“ a na vině je pokles libida vašeho muže? Nevěšte hlavu, dá se s tím leccos dělat, ale základem je otevřenost a dobrá komunikace ve vztahu.

Americký sexuolog Fred Harper, který se podílel na mnoha výzkumech, tvrdí: „Je důležité pochopit, že mužské libido je proměnlivá záležitost. Nejsme ve filmu, a tak musíme počítat s tím, že muž není stroj, který je vždy celý nažhavený na sex... Pokles libida také nemusí být otázkou věku. Na vině může být vleklý stres a únava, ale také vliv léků, ať na ty vážnější nemoci, ale třeba i léky na reflux či pálení žáhy a také antidepresiva. Typickým příznakem je i chronicky zhoršený spánek, ať už se jedná o únavový syndrom, nebo například o dlouhodobé přetížení v práci.“

Podle sexuologa je právě stres a s ním spojená únava jednou z nejčastějších příčin poruch erekce či ztráty libida: „Když je muž unavený, nerad si to přiznává, a tak často nechá vleklou únavu přerůst do špatně řešitelného problému. Pokud jste tedy v práci přetížení a se šéfem není řeč, rozhodně radím vybrat si dlouhou dovolenou a pak změnit zaměstnání, pokud nechcete, aby se to podepsalo (nejen) na vašem sexuálním životě.“

Nejčastějším „hybatelem“ bývá pro muže jeho partnerka, která by se podle Harpera měla především vyvarovat nátlaku. „Narážky na mužské libido, jsou pro pány tvorstva opravdu ,bolavé’, buďte proto dámy citlivé. S muži mluvte, projevte jim důvěru v to, že problém společně vyřešíte, podporujte je, ptejte se. Možná se někdy dočkáte nedůtklivé reakce, ale vydržte, vaše snaha bude ve finále velmi ceněná,“ radí odborník.

Další příčinou sníženého mužského libida je nezdravá a tučná strava, alkohol, přemíra kávy, kouření a zároveň nedostatek pohybu. I s tím se dá mnohé provést. Za nedostatečné libido mohou i chybějící vitaminy...

Je proto důležité zajít na vyšetření k lékaři, už proto, že ve hře jsou vážné nemoci jako cukrovka, nebo dokonce rakovina.