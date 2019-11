Herečka a návrhářka Dominika Býmová zahajuje svou autorskou módní přehlídku, foto Aneta Přibová





„Je to skoro rok, co jsem zhmotnila svůj sen o značce oblečení z přírodních materiálú, ušitých v lokálních šicích dílnách. Stejně tak, jako jsem se pustila do navrhování oblečení - s velkým zápalem a touhou udělat něco dobrého, jsem také uspořádala svou první módní přehlídku. Moc jsem si přála předvést White Sage v jejím nejlepším světle a přiblížit tak svůj záměr o udržitelné módě. Značka snoubí dohromady ženskost, eleganci a nadčasovost. Společně s kvalitními přírodními textiliemi a etickým přístupem k jejich zpracování. Upřimně věřím, že se nám večer vydařil. Kolem bylo tolik lidí otevřených myšlence dělat módu jinak. Protože taková White Sage je. Je to móda pro ženy, které nechtějí dělat kompromisy,“ nadšeně říká autorka kolekce a herečka Dominika Býmová.

Herečka Marie Renčová v modelu White Sage, foto Aneta Přibová

Nová kolekce ale není podzimní, jak tomu bývá u návrhářů zvykem. Cílem White Sage je totiž produkovat nadčasovou módu, která nepodléhá sezónám a trendům, naopak vydrží být nadčasová po celé roky. “Postupně se ve mně začala rozvíjet touha vytvořit něco prospěšného. A poukázat na dopad módního průmyslu směrem k životnímu prostředí. Vždy jsem si v obchodech četla, kde je oblečení ušito, ale najednou jsem si pod danými zeměmi začala představovat příběhy těch, kteří mnohdy za nelidských podmínek oblečení šíjí. A celé mi to přestalo dávat smysl. Nechci tento systém podporovat. Jakmile jsem se takto rozhodla, neskutečně se mi ulevilo. Už mě nelákaly nazdobené výlohy, sezonní výprodeje a stále nové a nové kolekce.” Dodává Dominika Býmová, kterou můžete znát například ze seriálu Most či Hudebního divadla Karlín.



Herečka Markéta Procházková v modelu White Sage, foto Aneta Přibová

Ve spolupráci s Jitkou Stauder vznikají její oděvy v Česku. Jsou vyrobené vždy z přírodních bio materiálů, které splňují certifikace GOTS (Global Organic Textile Standard) a jsou certifikovány i nadací FWF, Fair Wear Foundation, která se soustředí na férové pracovní podmínky.



Herečky Kristýna Janáčková a Marie Renčová, foto Aneta Přibová

“Má značka vznikla z nedostatku kvalitní, lokální tvorby z přírodních materiálů. Prvotní impulz byl navrhnout pár modelů pro svůj užitek. Avšak čím více jsem se dostávala do tématiky slow fashion a zabývala se otázkou udržitelného způsobu života, myšlenka ekologické/etické značky se rozvíjela,” dodává Dominika. “Žena, které je myšlenka White Sage blízká, pravděpodobně smýšlí stejně jako já. Má ráda krásné věci z kvalitních materiálů a s určitým přesahem. Můj cíl je nabídnout ženám módu, u které nemusejí volit mezi ekologickou cestou a reprezentativním způsobem oblékání,” uzavírá Dominika Býmová.