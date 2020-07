Připadám si tu jako na vesnici, říká o Břevnovu Romana ze seriálu Most!

12:00 , aktualizováno 12:00

Narodila se v Opavě, odkud odešla za svým divadelním snem do Prahy. Srdce ji táhne do severoamerických prérií, ale domov našla na Břevnově, v zeleni s výhledem do dálky. Hraje v několika divadelních hrách a muzikálech, proslavila ji ale role servírky Romany v seriálu Most!. Dominika Býmová však není jen herečka, ale také módní návrhářka.