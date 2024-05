Zářivá pleť a mladistvý vzhled

Metody, které lze užít, mohou být samozřejmě různé. Vhodné kosmetické přípravky s prebiotiky, nebo konzumace rozličných doplňků stravy vám ale můžou na cestě za dokonalostí pomoct také. Ty, které jsou na trhu dostupné pod značkou ANNA BRANDEJS, jsou zárukou kvality.

Prebiotika v kosmetice

Jedním z nejnovějších objevů v péči o pleť je tzv. prebiotická kosmetika, která posiluje pleť a také zpomaluje její stárnutí. Právě na tuto oblast se zaměřila i doktorka Anna Brandejs, která stojí za unikátní řadou kosmetických produktů i doplňků stravy ANNA BRANDEJS. Prebiotika jsou rostlinné látky, které jsou zdrojem potravy pro skupinu bakterií přirozeně se vyskytující na povrchu kůže. Aby pleť vypadala zdravě a v kondici byl i celý organismus, musí mezi těmito bakteriemi panovat rovnováha. A té lze dosáhnout právě díky kosmetickým přípravkům, které na pokožce podporují a harmonizují rozvoj těch bakterií, které jsou pro ni prospěšné. Ačkoliv prebiotická kosmetická řada ANNA BRANDEJS zahrnuje celou řadu produktů, tím, který se právem těší největšímu zájmu, je Ultimate Age Defying ANNA BRANDEJS, tedy noční omlazující hydratační krém. Jeho účinky jsou skutečně široké – vedle redukce vrásek zajistí minimalizaci nadměrné pigmentace, vyhlazení hrubé a suché pleti, pleť také zpevní, podpoří její pružnost a samozřejmě hydratuje. Prokazatelný efekt má krém i na problematické – rozšířené póry. Samozřejmostí je také úleva od podráždění, odstranění začervenání a v podstatě celková regenerace.

Podpořte efekt kosmetiky vhodnými doplňky stravy

Kosmetické produkty by měly být samozřejmě nezbytnou součástí rutinní péče o pleť, ovšem pokud je cílem ještě posílení jejich efektu, rozhodně by neměly být opominuty ani vhodné doplňky stravy. Ty nabízené pod značkou ANNA BRANDEJS pak účinky kosmetické péče maximalizují, jelikož obsahují jedinečnou kombinaci aktivních látek a přinášejí komplexní hloubkovou péči, jež hranice možností účinků kosmetických produktů dalece přesahuje. Pomyslným TOP produktem je Collagen+11 ANNA BRANDEJS, který nejenže zajistí krásnou a zdravou pokožku – tedy její zpevnění, hydrataci a také ochranu buněk před stárnutím, ale také podpoří imunitu. A v čem přesně tkví jeho kouzlo? Collagen+11 ANNA BRANDEJS staví na hydrolyzovaném rybím kolagenu typu I, který se pyšní vysokým stupněm vstřebatelnosti a také vysokým stupněm čistoty. Doplněk stravy pak obsahuje dalších 11 aktivních látek, které se vzájemně ve svém účinku podporují a přispívají ke zlepšení vzhledu pleti, vlasů i nehtů. Čtyři z nich (vitamín C, vitamín D, zinek a měď) zároveň přispívají ke správnému fungování imunity. Je také namístě zdůraznit vysokou čistotu produktu, v němž se nenachází žádné nežádoucí přidané látky. Účinky pak potvrzují nejen „běžní spotřebitelé“, ale také klinické testy.

Zazařte!

Ať už se nakonec rozhodnete vyzkoušet kterýkoliv z produktů z širokého portfolia Anny Brandejs, můžete si být jistí, že s výběrem nešlápnete vedle.