V čem tkví kouzlo relaxační kosmetiky?

Kosmetika, blahodárně působící na lidskou psychiku, vsází na “léčbu vůní”. Ta má totiž bohatou a dlouhodobou tradici. Z tohoto důvodu výrobky obsahují ryze přírodní esence. Nejčastěji se jedná o levanduli. Ta je pro své zklidňující účinky nejznámější bylinou. Pozitivně ovlivňuje spánek, zmírňuje bolest hlavy, pomáhá při depresích, úzkostech, nervozitě, atd. Kromě dulenky, jak se levanduli lidově říká, v kosmetice navozující duševní pohodu, naleznete také Ylang-ylang. Silice z květů stromu Kananga má antidepresivní vlastnosti. Svou omamnou vůní dokáže zlepšit náladu, odbourat nahromaděný stres a navrátit hormonální rovnováhu. Stejný efekt má například bergamot, eukalypt, borovice. I jejich výtažky v relaxačních produktech naleznete.

Pohlazení nejen po duši, ale také pokožce

Přírodní výražky jsou mimo jiné antiseptické a vysoce regenerační. S pletí umí učiněné zázraky. Velkou výhodou je to, že jej mohou používat všichni. Včetně osob s problematickou pokožkou. Poradí si s akné, velmi suchou kůži, ekzémy, atd.

Ilustrační snímek, Profimedia.cz

Wellness lázně u vás doma

Pokud se cítíte na dně svých psychických a fyzických sil, nový elán do života vnese horká lázeň. Připravte si vonné svíčky, příjemnou muziku, relaxační pěnu do koupele či olej z výše zmíněných přírodních antidepresiv. Kolem vany zapalte svíčky, do horké vody přidejte pěnu či olej, zhasněte. Pokuste se dostat do offline režimu. Po dobu relaxace na nic nemyslete. Uvolněte se, nechte negativní myšlenky odplynout. Užívejte sama sebe. Obdobný očistný rituál je vhodné opakovat alespoň dvakrát týdně. Aby mysl zůstala klidná dlouhou dobu, po koupeli namažte pokožku tělovým mlékem z levandule. Vhodnou volbou budou i krémy obsahující kombinaci několika indických olejů.



Pro klidný spánek

Máte problém s usínáním? Na trhu naleznete speciální masti, které vás zavedou do ničím nerušené říše snů. Aplikují se těsně pod nos a na spánky. Inhalací příjemných vůní intenzivně zharmonizujete mysl. Jedná se o účinnou přírodní metodu, která nahradí nezdravé medikamenty.

Domácí levandulová mast

V malém hrnci rozpusťte tři polévkové lžíce kokosového oleje. Přidejte hrst sušených či čerstvých květů levandule. Na mírném ohni nechte cca deset minut mírně zahřívat. Pozor, olej se nesmí vařit! Nechte vychladnou. Následující den směs opět na platně zahřívejte po dobu 15 minut. Celý proces opakujte ještě jednou. Po třetím zahřátí přelijte tekutinu do tmavé sklenice. Pokud chcete mast čistou, bez květu, slívejte přes drobné sítko či gázu. Nechte v chladnějším prostředí ztuhnout. Používejte dle vlastních potřeb. Můžete aplikovat nejen na tělo, přidat můžete jednu kávovou lžičku masti do horké koupele.