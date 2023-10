Podzim na neutrál? Pořiďte si jemné kousky a buďte paní přirozenou

Neutrální oblékání? Drobnějším dámám, které vedle žen, co vyznávají sportovní styl, vypadají spíš křehce, ale zase ne tak zranitelně jako zastánkyně romantické módy, tento způsob odívání vyloženě sluší. Když volí barvy oblečení, sáhnou na první dobrou po přírodních odstínech. V zářivých či neonových barvách je nepotkáte, neodpovídají jejich gustu, ale co je baví, to jsou volné kousky.

Kalhoty na gumu nebo šňůrku, pohodlné šaty s elastanem, které nevyžadují zapínání na zip, trička místo vypasovaných halenek, volné košile a svetry, to jsou celé ony.

Poznáváte se? Možná ano, paní přirozená!

Střízlivá móda bez zvláštních výstřelků vás v tomto případě to dokonale vystihne. A dobře pro vás!

Na co ale v nesmíte zapomínat? Určitě na materiály, které nebudou bránit vašemu pohodlí, sázkou na jistotu je bavlna, len či vlna. Vzorů se nevzdávejte, ale snažte se, aby ve výsledném celku nedominovaly.

Pokud jde o doplňky, klidně sáhněte po těch víc rustikálních typu velké náhrdelníky a náramky, ideálně ze dřeva, kamínků či korálků, nebo po páscích s výraznou sponou, k jednoduchému oděvu se skvěle hodí.