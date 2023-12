K pohádkám oblečte pohodlí, slušet vám to může i doma

A je to tady! Čas příprav na Vánoce. Pokud ještě nemáte žádné dárky či potřebujete něco dokoupit, ale nevíte, co,...

Večírkový dress code ala kometa: chce to eleganci a hodně třpytek

Paráda, přišlo vám pozvání a můžete se těšit. A na co? No přece na to, jak zazáříte na vánočním večírku. Opřete se do...