Kalhoty přesně na míru. Někdo ocení široké nohavice, někdo legíny

Nechat se vést tím, co zrovna letí, je jedna věc. Zároveň je ale třeba zvážit, co sluší právě vaší postavě. U kalhot je to obzvlášť důležité. Všeobecně se uvádí, že slim džíny a legíny by měly být zapovězeny dámám se silnější dolní částí těla. I zde je ovšem pár výjimek.

Když si pořídíte tmavší slimky z pevnějšího materiálu (ideálně z bavlny s maximálně 1 % elastanu), nebude vidět každý záhyb a faldík, jako je tomu u kalhot z tenkých umělých látek. Pokud k tomu přidáte vyšší pas, hezky vás zpevní v oblasti boků.

Pak už jen stačí zasunout tričko do kalhot, vyladit vhodné sako nebo kardigan, vykasat rukávy a hurá honit parádu.

Totéž se dá říct o legínách. Tělové by pro vás (a možná i pro zbytek planety) měly být tabu, nehezky zdůrazní každý špíček, ale takové černé nikdy nic nepokazí, samozřejmě s vhodným zbytkem outfitu.

Lichotit postavě mohou i kalhoty s dole rozšířenými nohavicemi, jež opticky vyváží větší pozadí. Musí však být ušity z méně tuhých materiálů, aby netrčely, ale vlály. Drobným ani celkově silnějším ženám službu moc neprokážou, hodí se spíš na vyšší postavu s chlapeckými tvary.

A co oblíbené rovné kalhoty? Sáhněte po nich, hlavně chcete-li vyzkoušet retro hitovku manšestráky. Ovšem pro silnější boky se úplně rovný střih nehodí, jen inkriminované partie zdůrazní. Mají-li kalhoty navíc nižší pas, nehezky přepůlí faldíky a nechají je nevzhledně vyčnívat. Proto jsou vždy lepší užší, ale ne dokonale přiléhavé nohavice, které se směrem od kolen lehounce rozšiřují.