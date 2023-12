Šelmy v zimě nespí. Oblečte ji na sebe a probuďte ji v sobě

Je to taková nekonečná píseň: někomu se divoké zvířecí vzory líbí, jiný by je na sebe nevzal ani za nic. Přitom se s nimi dá při tvorbě osobitého outfitu tak hezky pracovat. Nemusíte se do nich přece zahalit od hlavy po paty. Stačí (i drobný) doplněk, šperk, kabelka, pásek, šátek, lem na oblečení, aplikace...

Krotké zvířátko, nebo dravec?

Zvířecí vzory se hodí nejen pro styl ležérní, ale s citem i pro klasický a elegantní. Pozor, muži je prý hodnotí jako velmi ženské a sexy!

Výrazné vzory si samozřejmě nejvíc rozumějí s jednobarevným oblečením. Ovšem chcete-li, můžete se pustit i do spojování více zvířecích motivů mezi sebou. To už záleží jenom na vašem vkusu, smyslu pro módu a odvaze.

Kupodivu velmi snadno a pohledně se zvířecí vzory kombinují s pruhy a proužky – musí je ale něco spojovat, nejlépe barevnost. K „šelmám“ se hodí kůže a kožešiny – včetně těch umělých, které jsou trendy.