Večírkový dress code ala kometa: chce to eleganci a hodně třpytek

Paráda, přišlo vám pozvání a můžete se těšit. A na co? No přece na to, jak zazáříte na vánočním večírku. Opřete se do toho a vyneste styl ala večírková kometa: kombinujte elegantní prvky s extravagantními, nebojte se třpytu, flitrů, ani zlaté nebo stříbrné. Zkrátka musíte být vidět.