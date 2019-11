Vyrobte si čerstvý peeling doma ● Cukrový peeling: Do misky dejte tři lžíce cukru, zalijte je kvalitním zastudena lisovaným olejem (olivový, mandlový, kokosový). Zamíchejte. Směs, která nesmí být moc tekutá, ale ani příliš hustá, vetřete do pokožky, promasírujte a poté opláchněte. Pro provonění a luxusnější vzhled můžete přidat pár růžových plátků. ● Pomerančový peeling: Šťávu z poloviny pomeranče smíchejte se čtyřmi polévkovými lžícemi cukru a jednou polévkovou lžící tmavého medu. Vytvořte hladkou pastu, kterou jemně masírujte pleť obličeje (můžete i celé tělo) po dobu tří minut. Nakonec vše opláchněte teplou a pak studenou vodou. ● Kávový peeling s olivovým olejem: Pět lžiček mleté kávy, pět lžiček cukru a šálek olivového oleje smíchejte v jedné misce a vetřete do pokožky. Nechte působit přibližně deset minut a poté omyjte. ● Jablečný čisticí peeling: Polovinu nakyslého jablka najemno nastrouhejte a promíchejte se dvěma lžičkami medu a dvěma lžičkami máku. Vmasírujte do pokožky a poté důkladně spláchněte.

Tento peeling je ideální, pokud chcete pleť zbavit odumřelých buněk a nadbytku mazu.