Pro každou ženu něco

V nové sezoně opět vyniknou vlny a kudrny . Pokud máte vlasy rovné, pomůže vám ke změně účesu například kulma.



Velké oblibě se stále těší i „bob" neboli krátké mikádo . Jeho rovné linie nejlépe vyniknou na zdravých, lesklých vlasech s krásnou barvou. Bob střižený dokulata sluší také ženám s kudrnami. Pokud byste chtěla mikádo trochu oživit, můžete vyzkoušet třeba pěšinku, vedenou cikcak.



K delším vlasům doporučují odborníci módní ofinu i zajímavé barevné akcenty. Například styl „Shadow Blond", který využívá kontrasty a zajímavou hru barev – kombinuje tmavší odrosty se světlými délkami a zesvětlenými konečky.



Chcete zakrýt odrosty?

Pro zakrytí šedin, odrostů a optické zahuštění vlasů se hodí barevný minerální pudr (Color Wow Root Cover Up). Prášek bezprostředně po aplikaci přiloženým štětcem přilne k vlasům, a protože je voděodolný, vydrží krytí až do dalšího šamponování. Neobsahuje vosk ani peroxid. Dostupný je v šesti odstínech – od platinové po černou – a všechny obsahují pigmenty odrážející světlo a podporují přirozený vzhled.

Odborník radí: Buďme sami sebou

Doporučení kadeřníka Roberta Mroska, ambasadora značky Alcina

Vlasoví stylisté odhalují nejnovější směry ve stylingu a barvení vlasů pro letošní rok. Vyberete si některý?

Pokračuje trend přirozenosti, ležérnosti a opravdovosti. Účes by měl co nejvíce podtrhnout a zvýraznit svého nositele. Trendem také je, aby výsledek nevypadal příliš dokonale. Měl by respektovat strukturu vlasů, upravených tak, jak je jim přirozené. Styling tak bude velmi jednoduchý. V módě jsou rovné střihy a výrazné struktury.

Důležité je také používat správné stylingové produkty pro zachování přirozeného pohybu vlasů. Ty by měly být především lesklé a vypadat zdravě. V barvách vlasů jsou „in“ přirozené, zářivé tóny a jemné přechody.

Náš tip: Jsou situace, kdy nám nejrůznější lahvičky a tuby vlasových přípravků mohou překážet. Pak oceníme jejich tuhou formu.



Něco pro pány

Muži mívají rádi na vlasech matný vzhled. Tvarující pasta se střední fixací a matem (MVRCK Dry Paste) obsahuje směs jílu a oleje ze světlice barvířské. Pánskému nejen účesu s ní snadno dodáte objem a tvar, podpoříte texturu vlasů.