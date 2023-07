Z okurky, či rozmarýnu? Pět omlazujících kúr, které si připravíte doma

Každá žena touží vypadat dobře, svěže a mladě. Některé z nás mají to štěstí, že tak vypadají díky genové výbavě svých předchůdců a nemusí pro to nic moc dělat, je jim to prostě shůry dáno. Jiné o sebe dbají, dopřávají si nákladnou kosmetiku a nejrůznější drahá ošetření, ale to není pro každého.

Co tak dát na osvědčené a vyzkoušené recepty našich babiček, které na tom nebyly jinak, a přesto měly zdravé vlasy, hebkou pleť, krásné ruce a obličej skoro bez vrásek? Vsadily na dostupné ingredience, věřily přírodě a všemu, co nám nabízí. Udělejte to také tak. Krásnou a zdravou pleť máte na dosah ruky, tak to s námi zkuste.

Pro svěží pleť rozmarýn

S věkem ztrácí kůže pružnost. Je to zvláště patrné na povadlém dekoltu. Používejte po každém mytí speciální přípravek, který pomůže unavenou pleť osvěžit.

Recept: Zalijte 1 lžíci rozmarýnu a 1 lžíci šalvěje sklenkou suchého bílého vína. Víno po čtrnácti dnech sceďte a po každé koupeli si ho jemně vmasírujte do kůže.