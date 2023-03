Tajemství krásy korejských žen – kterou kosmetiku vyzkoušíte?

Věříme, že tajemství krásných a mladistvých asijských tváří je jen otázkou genů. Činíme takové závěry, ale když zjistíme, co dělají Japonky nebo Korejky proto, aby si udržely krásnou a mladistvou pleť, přesvědčíme se, že správná péče má na vzhled obrovský vliv. Tvorba mimických vrásek je nevratný jev, ale máme poměrně velký vliv na to, jak a kdy se na naší pleti objeví první známky stárnutí. Asiatky utrácejí za barevnou kosmetiku mnohem méně peněz než my, neboť se zaměřují na péči o pleť a její ochranu, namísto aby maskovaly vady drahou kosmetikou na líčení. V Japonsku se krása rovná zdraví a ženy se o svou krásu učí pečovat už jako malé holčičky.