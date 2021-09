Držíte v ruce pozvánku na zahradní party a bezradně koukáte do skříně? Není divu, jen těžko se dá odhadnout, v čem vám bude nejlépe. A pokud si vzpomenete na filmovou Bridget Jonesovou a její společenský přešlap, kdy na zahradní party připlula oděná ve znamení tématu „děvky a faráři“, které se na poslední chvíli zrušilo, jistě znervózníte ještě víc.

Takže začněme od podlahy, nebo spíš od bot. Na akci tohoto druhu v žádném případě nepatří jehlové podpatky, nechcete se přece zabořit do trávníku. Mokasíny, elegantní sandálky, otevřené baleríny či boty na klínu vám prokážou mnohem lepší službu.

Když vyřešíte obutí, zaměřte se na kabelku. Předpokládá se, že v ruce budete držet sklenku nebo talířek s pokrmem, není tedy žádoucí brát si takovou, která vám bude jen překážet. Nejlepší jsou asi menší cross body kousky, co se nosí křížem přes rameno.

No, a teď to hlavní - šaty, kalhoty, sukně, co si vybrat? Šaty vyhrávají na celé čáře. Pokud jde třeba o oslavu svatby, klidně oblečte i koktejlky, jinak se hodí spíš maxi šaty, zásadně však modely v délce aspoň po kolena.

Bát se ale nemusíte ani overalů nebo rovnou letních kalhot. Vzhledem ke končícímu létu to chce spíš barvy a vzory: květy, puntíky, proužky, zvířecí i tropické dezény, fantazii se meze nekladou.



Nezapomeňte také na šál či velký šátek, jeden nikdy neví, zda se večer neochladí. Z dalších doplňků by vám neměl chybět klobouk a sluneční brýle, i v podvečer může ještě pálit sluníčko.