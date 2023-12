Vylaďte se na Vánoce. Na večírek i na fotku s partnerem

Kdo chce mít dokonalé sváteční fotky, musí načančat nejen stromeček, ale i sám sebe. A to není vše, důležité je sladit se i s partnerem, nejlépe pak s celou rodinou. Totéž platí o těch, co navštěvují vánoční večírky – vyparádíte se, pokud jdete sólo. Ale vyrazíte-li i s doprovodem, je fajn, když „se k sobě hodíte“.

Jak to zařídit? Zvolila jste červené kárované šaty nebo sukni, typický vánoční vzor? Prima, partner si z té samé látky pořídí doplněk. Kapesníček, kravatu či motýlka, to plně stačí. Jsou-li šaty jednobarevné, muž si vezme košili ve stejném odstínu.

Harmonizovat však lze i naopak, třeba když se odpíchnete od barvy a vzoru pánského saka.

A co se zbytku rodiny týče, mladé dámy většinou kopírují oděvy maminek, Oba dospělácké outfity potom k sobě jdou barvou i vzorem. A aby byl obrázek kompletní, přizvěte též domácí mazlíčky. I oni mohou ve veselých svetrech a šátcích dokonale zapadnout!

Elegantně

Stříbrná a černá umí vytvořit dokonalé spojení. Ve stejném odstínu jako šaty je kravata, vznikne tak velmi decentní propojení obou outfitů.

Pohodově

Oblečte se do módních úpletových šatů, přepásejte je páskem, doplňte kozačkami a je to. Vlastně ne, úpletový prvek, třeba roláček ve stejném odstínu, pořiďte i pro něj. Na vánoční návštěvy to bude to pravé!

Zářivě

Flitry i pro pány? Proč ne! On je může mít na krátké bundičce, vy na kabelce nebo vestě. Dohromady budete na party pár snů!