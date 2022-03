Bavlněná tkanina známá jako manšestr má kořeny v Egyptě, nicméně největší boom zažila koncem 18. století v Anglii, kde se její výroba rozmohla v okolí města Manchester, odkud pochází i samotný název.

Manchester sehrál svou roli během průmyslové revoluce, je tedy jasné, že pokud se používala nějaká látka, tak musela být pevná a odolná, aby uspokojila potřeby tvrdě pracujících. A to se žebrované tkanině, která co do funkčnosti směle konkurovala denimu, povedlo.

Znáte pojem „ošuntěle šik“? To je tradiční anglický venkov, kde dámy nosívaly květované šaty a pletené svetry, ale nebály se vymanit ze záplavy romantických prvků a oblékat i košile, rajtky a manšestrová saka.

Tento styl slavil velký návrat před pár lety a manšestr se opět objevil na módním výsluní.

V současnosti se výroba manšestru přesunula do Asie, v nabídce jsou tkaniny s různou šířkou žebrování i hustotou vlasu. Přidána byla i elastická složka, manšestr tak už dávno není jen ten tuhý a nepoddajný materiál.

Letos jsou opět v kurzu manšestrové kalhoty, sukně, saka a košile, nechybí ani šaty. Manšestrové zvonové kalhoty či kabáty s kožešinami jsou vzpomínkou na 70. léta, kdy se hojně nosily. Stejně jako letos frčela i tehdy nejvíc hnědá a okrová varianta.

Dáte manšestru šanci?