Co ovlivňuje kvalitu vlasů? Nejlepší prevencí je pestrá a vyvážená strava. V našem jídelníčku by neměly chybět hlavně bílkoviny v podobě luštěnin a vajec a také ryby. Z nich zase čerpáme omega 3 a 6 mastné kyseliny, které se podílí na kvalitě a lesku vlasů. Zapomínat bychom neměli ani na ovoce a listovou zeleninu. Její vysoký obsah železa podporuje okysličení krve. Nezbytný je i dostatečný přísun vitamínů C, E a zejména skupiny B, minerálů i stopových prvků.