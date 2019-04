Jaký květinový vzor vám bude slušet?

Ač je květinový vzor lichotivý, lze s ním napáchat i hodně škody. Zvláště v případě, když nebudete zohledňovat svou postavu. Pamatujte, že pro kypré tvary se hodí motivy jemné. Pokud máte kila navíc, vyhýbejte se pestrobarevným velkým květům. Ty totiž upoutají pozornost. Nikdy také nenoste květinový kousek v části těla, která nepatří k vašim přednostem. Vhodnou volbou pro dámy “krev a mlíko” se stanou drobné kvítky v menším skupenství na tmavém podkladu. Ženám malého vzrůstu budou lichotit svršky s výrazným potiskem. Majitelka chlapecké postavy, které chybí ženské křivky, udělá nejlépe, když sáhne po sukní áčkového střihu s velkými květy.

Tip stylistů: Oděvy s potisky, které jsou na podkladu skládajícím se z vertikálních pruhů postavu opticky prodlužují a ubírají jí kilogramy.

Pro ženy preferující minimalismus

Nerada se pouštíte do odvážnějších módních kreací? Zaměřte se na doplňky! Ať už sáhnete po květinových špercích, hedvábných šátcích či elegantních kabelkách, chybu nikdy neuděláte. Outfit oživíte a dodáte mu příjemný romantický šmrnc. Zvláště efektně vypadá, když sladíte odstín rtěnky s doplňkem, který máte nejblíže tváři. Uvažte/obmotejte si po vzoru největších módních ikon květinový šátek kolem hlavy. Tento trend milovala například úchvatná Audrey Hepburn či Grace Kelly. A vzpomeňte, jak nadčasově a žensky obě působily…

Pokud je vám 50 let a více

Dámy krásné a zralejší, nad 50 let, by se měly držet při výběru potisků zkrátka. Nicméně o květinový vzor se ochudit nemusí. Postačí vybírat takové kousky, jež nebudou do očí bijící. Kromě minimalistických motivů na neutrálních podkladech, lze nosit oděvy s decentní výšivkou. Například květinové sáčko vás omladí. Pohlédněte se po rozkvetlých špercích a květinami zdobené obuvi. K jednoduchému svršku se hodí jemný náhrdelník s přívěskem květiny. Chůze bude příjemná v sandálkách s potiskem flóry na lehce zvýšené platformě.

Rada na závěr: Už dávno neplatí módní pravidlo, že vzory se nesmí kombinovat. Naopak! Nebojte se květinový motiv doplnit o jiný potisk. Stylově vypadá kvítí ve spojení s pruhy, kostkami či puntíky.