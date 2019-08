Mánie květinových vzorů nekončí, budou hitem i letošní podzim

Jsou lidé, kteří se s léty změní k nepoznání, a pak ti, co vypadají pořád stejně. Jako třeba ruský prezident Vladimir...

Žádná šedá kancelářská myška, oblečte se do práce stylově

Co si budeme povídat, chodit do práce není žádná velká zábava. Je proto více než nutné si tuto rutinu zpříjemnit. A co...