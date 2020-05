Červená patří mezi ty nejemotivnější barvy. Někomu se může zdát dokonce i lehce výstřední, ale každopádně se řadí k těm oblíbeným. Symbolizuje totiž ženskost, vášeň a sex-appeal a je k mání v celé škále nejrůznějších odstínů. Na jaro a léto jsou ideální zářivější tóny červené.



Tahle barva má také jedno velké plus: dobře sluší brunetkám, blondýnkám i zrzkám.

Různé ankety mezi muži navíc ukazují, že je barvou, která je na ženách velmi přitahuje, ovšem pokud se chystáte na první rande, spíše se nedoporučuje, protože může působit až příliš vyzývavě. Bohatě postačí, když ji využijete třeba jen v podobě červeného akcentu.

Určitě také není vhodné vzít si ji třeba na pracovní pohovor. Patří k barvám, které se pěkně kombinují, a uděláte-li to vkusně, výsledek působí velmi efektně. Báječně jí to například sedí s béžovou, hodí se také k tmavomodré, nebo džínovině. Klasikou už se stalo spojení červené s bílou či černou.



EXTRA TIP: Možná by vás to ani nenapadlo, ale hodně zajímavě působí i dobře vyvážený mix se světlejší růžovou. Pokud si netroufnete na „Karkulku“, zkuste to pro začátek s červenou kabelkou, šátkem, sandály nebo lodičkami.