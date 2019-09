Vždy originální, upravená a v outfitu sladěném do posledního detailu. Tak vychází herečka Kateřina Hrachovcová do společnosti i do pražských ulic. Módu miluje, sleduje nejnovější trendy, nenechává si ujít prestižní módní akce a je to vidět. Její outfity jsou skvělou inspirací.