Na představení prvního produktu HYALURON ELIXIRU Kliniky YES VISAGE nemohly chybět známé tváře showbyznysu. Celou akci moderovala Iva Kubelková, která na závěr spolu se zpěvačkou Lucií Bílou a primářem plastické chirurgie Martinem Molitorem z Kliniky YES VISAGE nový přípravek pokřtila. Mezi hosty se objevila třeba modelka a blogerka Nikol Moravcová, moderátorka Petra Svoboda, moderátorka Jana Bobošíková či modelka Klára Medková s manželem fotbalistou Radkem Kováčem.

A co na nový produkt obě kmotry říkají? „Jsem velmi šťastná, že jsem tak trochu součástí Kliniky YES VISAGE, která vytvořila tento krásný elixír. I já ho budu mít ve své koupelně a budu ho používat, protože se stará o naší krásu zevnitř. Uvidíte, za chvilku to na mně bude znát,“ prozrazuje několikanásobná Zlatá slavice Lucie Bílá a s úsměvem dodává: „Elixíru přeji, aby si našel spousty nadšenců, jako jsem já.“ Také moderátorka a herečka Iva Kubelková se těší až HYALURON ELIXIR vyzkouší: „Mám radost, že mohu být kmotrou tohoto krásného produktu. Jsem velkou příznivkyní všech věcí, které jsou neinvazivní a pomáhají nám ženám, ale i mužům zpomalovat stárnutí.





V čem se ukrývá tajemství HYALURON ELIXIRU? Právě ve 100% čisté bioaktivní kyselině hyaluronové, zázračné přírodní látce, která v péči o zdraví a pleť hraje nezaměnitelnou roli. Tvoří totiž jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty. „Kyselinu hyaluronovou bych nazval tak trochu všelékem, neboť je obsažena ve všech tkáních, které jsou důležité pro lidský život. Pokud je ji nedostatek, pak z hlediska estetické medicíny, vypadá kůže starší a ochablejší,“ prozrazuje primář plastické chirurgie Martin Molitor z Kliniky YES VISAGE. Hlavní přínosy nového přípravku jsou tedy hydratace, omlazení pleti, zvýšení pružnosti a síly pokožky. „Kyselinu hyaloronovou lze doplňovat injekčně, prostřednictví krémů či v podobě přípravku, který se užívá vnitřně a díky tomu se distribuuje, tam kde je jí nejvíce potřeba. Aby se účinek projevil naplno, je třeba přípravek užívat určitý čas, neboť vaše tělo samo vyhodnotí, kde je ho nejvíc potřeba. A v první řadě to nemusí být v kůži, ale třeba v kloubech,“ vysvětluje primář Martin Molitor.

Jen 13 kapek HYALURON ELIXIRU s obsahem koncentrované kyseliny hyaluronové denně dokáže mimořádně zmírnit příznaky a efektivně zpomalit stárnutí. HYALURON ELIXIR hydratuje pokožku, tkáně a celý organismus směrem zevnitř ven.

K dostání exkluzivně na pobočkách Kliniky YES VISAGE v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

Více na www.yesvisage.cz

Zde se můžete podívat také na video z krásné akce: