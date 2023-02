Únor je měsícem zamilovaných. Pokud i vy plánujete vyrazit na schůzku a dát lásce šanci, máme pro vás tipy, jak se vyhnout nervozitě a zachovat klid. Ukažte to nejlepší, co v sobě máte, a buďte přirození. S našimi radami i to hravě zvládnete, i když už není Valentýn.