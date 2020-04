Poškrábání se na nose, krátké zamrkání, lehké pozdvihnutí obočí. V každé vteřině vysíláme okolí určité signály. Děláme to většinou úplně nevědomě a nekontrolovaně. Vycvičené oko si ovšem takových projevů dokáže všimnout, a dovede tak velmi přesně určit, jestli dotyčný náhodou nelže.



Věděli jste, že si v průměru každý den až pětadvacetkrát vymýšlíme? Počítá se do toho i vědomé vynechání některých informací, abychom historku interpretovali žádoucím způsobem. Zatímco mnozí lžou, aby si nejjednodušší cestou ušetřili rozčilování, menší část lže z pouhé pohodlnosti. Je to například odpověď „Ano“ na běžnou otázku „Už jsi o tom přemýšlel?“.

Upřímně si přiznejme, že každý z nás občas zalže. A vždy to je z jediného důvodu – má nám to přinést osobní prospěch. Také to ale znamená, že i my sami jsme obelháváni.

Nejdůležitější fakta

1. Proč lžeme?

Má to nejrůznější příčiny. Na jedné straně neříkáme pravdu třeba proto, že nechceme svůj protějšek zranit. Líbí se ti moje nová halenka? – Ano. Ve skutečnosti se vám ale nelíbí. Nebo se chceme vyhnout nepříjemné situaci, například když za sebou máme špatný den a toužíme už jen po klidu. Na procházce potkáme známého a ten se zeptá, jak se máme. Dobře. Tohle řekneme jen proto, aby se ten druhý dále nevyptával. Samozřejmě lidé lžou také proto, aby jiné podvedli a pomluvili

2. Lžou muži častěji než ženy?

Kdo by si to byl pomyslel! Rozsáhlý výzkum zjistil, že muži lžou opravdu více než ženy, přestože rozdíl mezi pohlavími nebyl až tak výrazný. Důvodem může být, že muži jsou i v běžném životě ochotni více riskovat. A jestliže lžeme, představuje to riziko vždycky, protože můžeme být při lži přistiženi. Ženy mají kromě toho v průměru větší sociální cítění, myslí především na to, jak velký negativní dopad by jejich lež mohla mít na ostatní. Zajímavý je také věk lhářů. Zatímco pravděpodobnost, že člověk lže, je u dvacetiletých na úrovni 47 %, u šedesátiletých je to jen 36 %.

3. Naroste lhářům delší nos?

Tahle otázka zní asi trochu dětinsky, ale překvapivě na tom něco je. Pokud člověk vědomě vyslovuje nepravdu, může se stát, že se u něj projeví tzv. Pinocchiův efekt. Při lhaní totiž proudí do hlavy – a tím i do nosu – podstatně více krve, takže nos začne svědit a rozšiřuje se, i když jen minimálně a ne viditelně. Ke lhaní je také potřeba více přemýšlení, proto do mozku proudí větší množství krve. Prozradil se tak i bývalý americký prezident Bill Clinton při výslechu o svém poměru s Monikou Lewinskou – svého nosu se během výslechu dotkl hned 88krát.