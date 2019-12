Co by to bylo za vánoční čas bez svetrů se Santa Clausem a vánočními stromky. Na pulovrech slavných osobností nesmí chybět ani sobi. Inspirujte se bláznivou módou celebrit. Kouzlu Vánoc podlehne téměř každý a kdy jindy vynést mezi lidi kýčovité svetry, než v tuto roční dobu.