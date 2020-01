Bílá barva představuje pro mnoho žen tabu – a rozhodně ne z toho důvodu, že by měly obavu z lékařského pláště. Ve spojení s módou a oděvy je totiž bílá nemilosrdná! Je to barva léta, která neodpouští deko navíc a k tomu se docela špatně kombinuje. To však neznamená, že je nutné se jí vzdát.



Naopak, spolu s dalšími odstíny zimy, například s béžovou, šedou nebo stříbrnou, vytvoří oku lahodící variace outfitů. Méně odvážné ženy, které v zimě přece jen pořád dávají přednost tmavším barvám, se zase mohou vyřádit na bílých doplňcích – šály, čepice, rukavice nebo kabelky, to jsou bílé kousky, které letos určitě využijete.



Bundová liga

Pratelná bunda, to je kousek, bez kterého by se vaše zimní garderoba neobešla. Bílá prošívaná bude nejlépe sedět vysokým a štíhlým ženám.

Trio pro zahřátí

Šála, čepice a rukavice, to je naprostý základ zimní garderoby! Možná vám čepice rozcuchá účes, ale rozhodně nezmrznete. A navíc pokud si vyberete doplňky v bílé či krémové barvě, opravdu je unosíte. Na rozdíl od jiných bílých kousků se budou hodit ke kabátům i bundám všech vzorů a barev.



Severské pokušení

Vločky, sáňky, sobi, to jsou tradiční o zimní vzory, kterým je těžké odolat. Na pletených šatech nebo svetrech si jich teď můžete užít dosyta.