Šaty pro všechny

Modely z úpletu mohou mít nespočet podob. Což je první obrovské plus. Na své si tak přijdou dámy preferující ryze elegantní styl oblékaní, ty, co mají rády ležérnost, stejně jako rebelky, co se potřebují odlišovat. Záleží tak pouze na vašem vytříbeném vkusu.

Sofistikovaný look podtrhnou upnuté střihy, midi délky, případně rafinované rozparky. Nadčasovou záležitostí bude varianta těsně nad kolena, která vypadá fantasticky s nápaditými punčocháči, leginami s lesklým povrchem či prošoupanými džínsy, nebo kalhotami. Jedinečnost zaručí průstřihy, balónové rukávy, záměrně protrhání kolem lemů šatů, zajímavý detail jako je copánkové pletení, kamínky, atd.

Svetrové šaty mohou mít mnoho podob, takže každá žena si mezi nimi vybere.

Exkluzivní punc

Pokud milujete luxusnější oblečení, pořiďte si kašmírové šaty. Kašmírská vlna je tím nejlepším, co během stávajícího období můžete oblékat. Ochrání vás před těmi největšími mrazy, zároveň však poskytuje maximální komfort. Ovšem počítejte s vyšší investicí, která se ale rozhodně vyplatí. Vhodně opečovávaný model vám bude sloužit dlouhé roky.

Pozor: Kašmír je velmi choulostivý materiál. Do pračky nepatří! Mohlo by se totiž stát, že po vyprání vyndáte kousek velikostně korespondující s postavu pětileté holčičky. Ideální je ruční praní při teplotě do 20 °C. Neždímejte. Jen lehce vymačkejte vodu.

I boubelky mohou bez obav sáhnout po šatech z úpletu.

Jak svetrové šaty nosit?

Jakkoliv. Bez obav k nim obujte vysoké kozačky na podpatku, kotníkové botky s masivní podešví, lodičky, tenisky. Zde je vše povoleno. U kabátu si také nemusíte lámat hlavu. Hodí se modely dlouhé, krátké, péřové, vlněné, kožené. Dá se bez okolků říci, že úpletové šaty jsou univerzálním oděvem, s nímž nikdy vedle nešlápnete.