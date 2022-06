Malý, žlutý, kyselý, ale super schopný. Vytáhněte z lednice citron a otestujte, co umí!

• Jste v úzkých, došel vám deodorant? Můžete použít pár kapek citronové šťávy. Samozřejmě za předpokladu, že nemáte podrážděné nebo čerstvě oholené podpaží. Citron hezky voní a je antibakteriální.

• Příležitostně můžete citronovou šťávu opatrně nanést i na akné a ucpané póry. Na mastnou pleť se citron skvěle hodí, je bohatý na vitamin C a dokáže pokožku zbavit nechtěného lesku, proto je často součástí pleťových vod.

• Když smícháte citronovou šťávu, hrubou mořskou sůl a olivový olej tak, aby vám vznikla hustá kaše, získáte znamenitý tělový peeling.

• Šťáva z citronu se hodí i tehdy, když zápasíte se stařeckými skvrnami a pihami. Pravidelně ji nanášejte na postižená místa a nechte zhruba čtvrt hodinky působit.

• Chcete přirozeně zesvětlit a prozářit vlasy? Citronová šťáva to zvládne i bez chemie. Naneste šťávu na umyté vlasy vysušené ručníkem a běžte na sluníčko, ideálně třeba k vodě. Po pár hodinách vlasy opláchněte, zlatavá barvička na sebe nenechá dlouho čekat.

• Jestli vás trápí zažloutlé a poničené nehty oslabené po gelové manikúře, zkuste pravidelně strčit prsty do rozkrojeného citronu. Vždycky tak na dvacet minut, aspoň jednou týdně.

Citronové tajemství královen a kurtizán

Říká se, že už ve 13. století používaly tuto vodičku krásy uherské královny. Masírovaly se s ní, protože věřily, že jim to přinese věčné mládí. A možná to i trošku fungovalo, protože hlavní složkou byla citronová kůra, ke které se přidalo jednou tolik rozmarýnu a troška pomerančové kůry, med, vinný ocet a růžová voda. Vše se nechalo na tmavém místě stát, zhruba tři týdny, a pak už bylo možné začít s aplikací.

Extra tip Veškeré experimenty s citronem, který aplikujete přímo na pokožku, nedělejte v momentě, kdy venku září slunce. Citron je citlivý na sluneční záření, jestli se stanete jeho obětí, může to končit podrážděnou pokožkou.

Slavná francouzská kurtizána Ninon De Lenclos sice žila v 17. století, ale její večerní „mazání“ zaujme ještě dnes.

Aby ne, tato dáma prý měla spousty milenců ještě jako zralá sedmdesátnice, a prý to bylo i proto, že se chlubila dokonalou světlou pokožkou. A za to prý vděčila vlastnímu receptu na krásu. Svařila litr čerstvého mléka s koňakem a citronovou šťávou, po vychladnutí vše vtírala do pokožky.

Lola Montezová, legendární kurtizána 19. století, která získala srdce bavorského krále Ludvíka I., nebyla dvakrát nadšená, když se v jejích havraních vlasech objevily první šediny. Její vlasy na ní totiž obdivoval snad každý muž.

Naštěstí dostala nápad: svařila ocet a citronovou šťávu a k tomu přidala tajnou ingredienci – olovo. Pravda, toto raději nezkoušejte, ale zjevně to fungovalo, nádhernou kštici měla až do smrti. Prý také nalačno pila vlažnou vodu s citronem, že by tak krásně vypadala díky tomu?