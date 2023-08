Nejlepší pomocníci při zátěži svalů

Češi patří například mezi nadšené cyklisty. Podle odhadů se tomuto sportu na rekreační úrovni věnuje až třetina z nich. Průzkum webového magazínu WeLoveCycling, který minulý rok realizovala agentura Ipsos, mluví v kategorii 15-65+ dokonce o 51 % aktivních cyklistech a o 15 % těch „svátečních“.

U běhání jsou čísla obdobně vysoká. Podle nedávného výzkumu serveru pro běžce alespoň někdy běhá každý druhý Čech. Každý čtvrtý Čech běhá alespoň jednou týdně a každý desátý pak až třikrát týdně. Tato aktivita je navíc oblíbená nejen mezi mladými lidmi, ale i mezi dospělými a seniory.

A kdo nejezdí na kole nebo neběhá, ten alespoň chodí na výlety nebo procházky. Zvlášť, když se venku udělá krásně.

S narůstajícím věkem, ale také s nedostatečnou sportovní přípravou či krátkými odpočinkovými intervaly mezi tréninky či výlety a procházkami, se zvyšuje riziko úrazu či jiných obtíží. Mezi ty klasické patří natažené svaly či otoky nohou.

„Dlouholetá praxe mi ukázala, že musíte své tělo opravdu poslouchat. Pokud si toho jeden den naložíte hodně, další den byste měli ubrat. Jinak může dojít k vážným zdravotním komplikacím,“ radí bývalá zdravotní sestra a bylinkářka Hana Binková. „Kromě odpočinku je pak dobré využít k regeneraci i bylinky a rostlinky.“ dodává.

Po jakých ale sáhnout? „Možností je mnoho, příroda toho opravdu nabízí hodně,“ myslí si Hana Binková. Za sebe by při sportovních úrazech či fyzickém přetížení doporučila tinkturu z kostivalu lékařského, nebo bylinné kapky z bylinky kokoška pastuší tobolka.

Možností je ale, jak sama připomíná, násobně víc. Kromě zmíněných „specialit“ jsme pro vás vybrali i ty rostliny či byliny, které možná znáte ze své zahrady a jejichž blahodárné účinky můžete využít i díky doma vyrobeným mastím, tinkturám nebo sušeným směsím.

Kaštan koňský

Aesculus hippocastanum, u nás známý také jako jírovec maďal, je bylina používaná pro své blahodárné účinky na cévní systém. Obsahuje látku nazývanou aescin, která podporuje správnou funkci cév a snižuje otoky. Kromě toho může kaštan koňský ulevit od nepříjemných pocitů spojených se svalovým napětím.

Často se používá ve formě masti. Tu není těžké si s pomocí žitné mouky, octa a mletých sušených plodů kaštanu koňského vyrobit i doma. Takto vzniklá směs se nanáší na kus látky, která se následně přikládá na postižené místo. Ideální je nechat dvě hodiny působit a opakovat minimálně pět dní, dokud nepříjemný pocit neodezní.

Arnika horská

Arnica montana, neboli horský blatouch, je bylina s protizánětlivými vlastnostmi a zajímavou historií. O arnice, která je mimochodem chráněná, se v minulosti tradovalo, že je prospěšná nejen pro zdraví, ale také že odvrací zásahy bleskem a zlá kouzla. V 18. století byla dokonce považována za lék, který si poradí se všemi zdravotními neduhy.

To se sice potvrdit nepovedlo, jisté ale je, že arnika horská pomáhá při sportovních úrazech. Když se aplikuje místně na postiženou oblast, snižuje otoky spojené se svalovými zraněními, modřinami nebo podvrtnutími. Arnika působí mimo jiné i jako přirozený prostředek pro uvolnění svalového napětí.

Pupečník asijský

Centella asiatica, také známý jako Gotu kola, je na první pohled nenápadná rostlina, která vás ale překvapí svými výjimečnými vlastnostmi. Už dlouho se využívá v tradiční asijské medicíně, a to pro podporu regenerace tkání i možné pomoci při malých rankách. Díky těmto účinkům se pupečník asijský, přezdívaný právem také jako zdroj života, využívá v případě u sportovních zraněních, jako jsou natržené svaly, výrony, modřiny nebo drobná poranění kůže.

Původně pochází z Indie, ale můžete ji vypěstovat i z pohodlí domova. Miluje zálivku a slunce, a proto je vhodné jí dát tam, kde ho bude mít hodně. Využít ji pak můžete mnoha způsoby, třeba v podobě kuchařské ingredience. Dá se přidávat do pomazánek či polévek, ale uděláte si z ní i skvělé smoothie.

Při unavených svalech si z pupečníku asijského můžete vyrobit mast nebo tinkturu. Návod je jednoduchý: do litru 40% alkoholu vložte 300 g čerstvých bylin, nechte měsíc louhovat a sceďte. Následně přikládejte na výrony, namožené svaly a zkrátka na všechna místa, kde vám pupečník může pomoct.

Máta peprná

Mentha piperita je aromatická bylina, kterou není třeba dlouze představovat. Známe ji nejen z čajů, ale i osvěžujících letních drinků (milovníci mojita vědí). Její osvěžující vůně a obsah mentolu pomáhají vedle nálady uvolnit i třeba napětí svalů. Navíc krásně voní a má chladivé účinky.

Může přispět také k lepšímu zásobování postižené oblasti živinami a kyslíkem, podporuje proces hojení i regenerace a povzbuzuje krevní oběh. Máta peprná je často dostupná ve formě mastí, olejů nebo gelů, které jednoduše stačí namazat na postiženou oblast.

„Masti si může každý snadno vyrobit doma,“ připomíná Hana Binková. „Stačí vám k tomu například bambucké máslo nebo sádlo,“ vysvětluje bylinkářka, jak zmíněné rostlinné masti doma připravit.

Libavka poléhavá

Gaultheria procumbens je rostlina s výraznou vůní a prospěšnými vlastnostmi. Kdo by to byl do tohoto nenápadného plazivého keříku připomínající brusinku řekl! Jeho extrakt se často využívá v přípravcích pro sportovní regeneraci a v rámci pomoci při svalových potížích. To proto, že obsahuje silici methylsalicylátu, která má spoustu prospěšných vlastností.

Zajímavé je, že z jejích bobulí se vyrábějí zubní pasty či žvýkačky (proto se jí přezdívá indiánská zubní pasta), z listů lze zase připravovat tzv. horský čaj. Kromě toho se listy využívají právě pro přípravu olejů a mastí podporující prokrvení, regeneraci a hojení.

Pokud zrovna doma libavku nebo pupečník nemáte, nemusíte smutnit. Na trhu jsou i produkty na přírodní bázi, které v sobě sílu bylinek a rostlin kombinují dohromady. A vy tu blahodárnou směs navíc máte bez práce a vždy po ruce! Všechny zmíněné jak už bylinky, tak i rostliny, a ještě jednu navíc – zklidňující a hydratační aloe vera -, obsahuje třeba nový gel VoltaNatura, který je volně dostupný.

„K bylinkám i dalším rostlinám je potřeba přistupovat s pokorou,“ říká na závěr bylinkářka Hana Binková. „Pak není pochyb o tom, že vám pomůžou,“ dodává s tím, že je to právě příroda, která nám v mnoha situacích nabízí to nejlepší řešení. Proto bychom podle ní neměli na její sílu a schopnosti zapomínat.