Na tvaru záleží

Obchody nabízejí nepřeberné množství velikostí i tvarů. Obecně se dá říct, že kartáček by měl mít menší a kulatější tvar hlavy, protože s ním lze jednodušeji vyčistit i hůře přístupná místa v ústech – například osmičky. Štětiny by měly být zastřiženy rovně. Vybírejte raději hustší kartáčky, lépe čistí.



Pozor na tvrdost

„Není dobré mít příliš tvrdý kartáček. Ten může při špatné manipulaci podráždit dásně a poškodit zubní sklovinu. Naopak velmi měkký kartáček potřebuje precizní techniku a dostatek času k řádnému vyčištění, proto je pro část pacientů také nevhodný. Ideální je volit soft kartáčky, pokud váš stomatolog neurčí jinak. Vždy se svého zubaře ptejte, jaký zubní kartáček je pro vás nejlepší,“ říká lékař Ondřej Šrámek z Dentální kliniky Hradčanská.

Nezapomínejte na výměnu

Jak často by se měl vyměnit zubní kartáček? Především podle toho, jek jsou u kartáčku vidět známky opotřebení. Například, když jsou štětiny ohnuté do stran či roztřepené. Poškozená vlákna mohou podráždit dásně či opotřebovávat zubní sklovinu. Ideální dobou na pořízení nového „modelu“ je jednou za dva až tři měsíce. Pokud však kartáček jeví známky většího opotřebení často, může to být i znamením, že na něj při čištění příliš tlačíte.

Pozor na bakterie

I když kartáček nevykazuje očividné opotřebení, tak ho měňte pravidelně. Zubní plak je tvořen z bakterií a ty mohou zůstávat na kartáčku, a tak se dále množit. Toto vše může urychlovat vznik zubního kazu. Je také velmi důležité měnit zubní kartáčky po infekčních onemocněních jako je například chřipka či opar, protože infekční částice mohou ulpívat na kartáčku a může tak dojít k dalšímu šíření. Kartáček by také rozhodně neměl být putovní a neměl by se nikdy půjčovat.



Elektrický ano, ale pozor...

„Elektrický zubní kartáček je dnes nejen trendem, ale pokud vybereme vhodný a umíme s ním správně zacházet, dá se říct, že může plně nahradit kartáček manuální. Při výběru se přikláníme k sonické technologii. Doporučuji předem instruktáž, nejlépe v ordinaci lékaře či hygienistky. Opět je potřeba zmínit, že čištění je potřeba doplnit mezizubním kartáčkem,“ radí stomatolog Ondřej Šrámek.